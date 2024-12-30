財劃法修正屏東藍綠互嗆...藍批綠情勒 綠要蘇清泉下台

財劃法修正後，屏東縣藍綠隔空互嗆，繼民進黨屏東縣議會黨團上周開記者會批財劃法修法重北輕南分配不公。國民黨屏東縣黨部今開記者會批民進黨是情緒勒索、抹黑。民進黨屏東縣黨部怒轟要蘇清泉下台，不要再騙了。

國民黨屏東縣黨部今開記者會，黨部主委、立委蘇清泉、議長周典論、副議長盧文瑞、國民黨團書記長、縣議員曾義雄、黃明賢、陳揚、蘇資婷、宋麗華、李世淦、吳慈慧、屏東市長周佳琪等藍營議員、鄉鎮市長、代表都出席。

議長周典論說，此次修法將中央超徵稅收與財政賸餘釋出，讓地方政府擁有更多自主活用空間，致力於改善基層民生問題與推動重要基礎建設。

蘇清泉說，民進黨都亂講，用情緒勒索的話語恐嚇我們，這是不對的。相關實行細則都還要精算，不要被縣府呼攏了，「還要我辭職，真的是不知道什麼意思」。

蘇清泉說，新版財劃法將現行中央和地方稅收分配75%比25%，改為65%比35%，相較於25年前精省前中央60%、省15%、縣市25%，稍為改善垂直分配不公，中央仍保有65%，比精省前還5%，屏東縣統籌分配款由原先123億元，增加134億，達到257億元，有助提升財政自主，加速地方建設。

國民黨議員曾義雄說，現行財劃法25年未修正，國民黨修法是不分政黨，是按公平比例垂直分配下來。113年度屏東縣統籌分配款123億，分配到各鄉鎮市為5億5400多萬，這次財劃法由123億元，增加134億，達到257億元，希望縣政府能好好分配，俾利地方建設發展。

藍營議員蘇資婷說，財劃法讓各縣市有自主財源不是很好嗎？民進黨卻說計劃型補助分配款可能有問題，行政院長卓榮泰說高鐵已拍板定案，屏東棒球場今動土，讓提案被妖魔化，讓外界以為國家變很窮。

民進黨屏東縣黨部主委、縣議員羅平道再批評國民黨霸凌屏東縣民，羅平道怒斥國民黨和蘇清泉不敢說的是，依據藍白通過的內容，屏東縣的分配增幅，是全國非六都倒數第一，人均分配稅款也是全國非六都倒數第二，讓屏東人情何以堪。