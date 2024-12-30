影／高雄首波100名綠鬣蜥獵人完訓「賺外快還能除害」

綠鬣蜥因人為棄養於野外成為入侵物種，數量年年攀升引發生態危機，為提升綠鬣蜥移除量能，開放民眾完成受訓後可參與綠鬣蜥移除工作，高市農業局今天辦理第一場捕捉人員訓練課程，首波100位獵人完訓，高雄「獵龍大隊」正式宣告成軍。

農業局說，綠鬣蜥氾濫已對農業及生態造成衝擊，其愛挖洞的習性對堤岸設施的結構安全構成威脅，由於擅長躲藏於河道和樹林等複雜地形，且具有高度敏感性和隱蔽性，讓移除綠鬣蜥變得困難。

民眾常反映在市區河道、圳溝或樹林間發現綠鬣蜥蹤跡，今年1999通報發現綠鬣蜥案件達2195件，移除數量6332隻。完成訓練的民眾投入協助捕捉綠鬣蜥工作，可於居家環境「即時發現、即時移除」，提升即時移除綠鬣蜥量能，降低綠鬣蜥族群危害。

報名參訓的黃姓男子（30歲）說，他從事餐飲業，比較有空檔，之後結訓當綠鬣蜥獵人「可以賺外快，又能順便到處走走」。文姓男子（20歲）說，之前在仁武區球場打球時，曾被樹上掉下來的綠鬣蜥襲擊過，因此特別留意綠鬣蜥相關資訊，因此想來上課取得證書，之後就能合法移除綠鬣蜥。

農業局說，此次訓練課程邀請國立屏東科技大學野生動物保育研究所陳添喜教授講授綠鬣蜥的生物特性及綠鬣蜥的入侵與防治，捕捉實務訓練的部分，則邀請台灣觀賞鳥協會黃登科理事長介紹高雄市轄內綠鬣蜥常出沒的熱點及環境場域，並講授捕捉綠鬣蜥的裝備及技巧。

今天學員學習應用綠鬣蜥移除指引所建議的移除工具，如長竿加套鎖、蛇夾及網具等易於操作的工具進行現場演練，體驗捕捉綠鬣蜥的技巧與手感，黃登科特別強調，捕捉綠鬣蜥除了經驗累積熟能生巧外，最重要的還是要注意自身安全，綠鬣蜥雖然不會主動攻擊人，但為了逃脫奮力掙扎的綠鬣蜥甩尾時，其粗硬的皮膚及爪子都可能會造成傷害。

府農業局表示，參訓學員必須要用嚴肅與尊重生命的態度來執行綠鬣蜥的移除任務，而完成訓練的獵人在執勤前都要簽訂公約，依循「外來入侵種綠鬣蜥移除指引」中所列舉的各項準則並在相關法律規範下，以不戲謔、不獵奇與不汙名化目標物種的心態，並確保執行人員安全優先前提下進行綠鬣蜥移除工作。

公約約定期間為1年，如獵人有抓捕紀錄實績且未有違反公約規定事項，於期滿後得換證延續約定。今天開辦綠鬣蜥訓練課程學員踴躍參與，平均年齡36.6歲，最年長的65歲，最年輕的一位19歲，現場秩序良好，學員們均專注聆聽講師的分享。