快訊

老人福利法修法…未來敬老票陪伴者搭車也半價？高鐵估：短收115.4億

消防員揭濟州航空失事搜救慘況 遺體破碎「拼不了」強忍悲痛挖屍

交保回家半小時後…柯文哲換套衣服就出門！偕妻驅車前往「這1處」

財劃法修法 屏東藍綠陣營隔空抨擊

中央社／ 屏東縣30日電

立法院日前三讀通過財劃法修正，國民黨屏東縣黨部支持修正案讓分配更公平、經費更穩定；民進黨屏東縣黨部則直言，屏東來自中央挹注減少，南北差距擴大。雙方隔空互相抨擊。

國民黨屏東縣黨部今天邀集黨籍縣議員、鄉鎮市長等舉行「支持財劃法修正案把餅做大-分配更公平、經費更穩定」記者會，立委蘇清泉會中指出，財劃法將中央統籌分配款從過去70%調降至65%，地方縣市增加至35%，目的在增加地方稅收比例，改善基層建設與福利，堅持福國利民主張與多數民意站在一起努力向前，但因民進黨極盡抹黑、扭曲。

蘇清泉直言，民進黨稱屏東縣將損失民國114年度計畫型補助款新台幣195億元，但統籌分配款與計畫型補助款是兩碼事，統籌分配款由地方財政自主運用，計畫型補助款為中央依行政裁量與地方需求等發放。

國民黨屏東縣議員曾義雄指出，行政院長卓榮泰28日宣布高鐵南延屏東路線定案，所以補助款並沒有縮水或延宕。

針對國民黨記者會，民進黨屏東縣黨部今天新聞稿回應指出，藍白聯手蠻橫通過財劃法修正案，明顯重北輕南，以國民黨執政縣市為分配重點，造成屏東縣來自中央的挹注減少，未來大型建設求助無門，南北城鄉差距勢必愈來愈大。

民進黨屏東縣黨部主委羅平道指出，依據藍白通過內容，屏東縣分配增幅，是全國非6都倒數第1，人均分配稅款也是全國非6都倒數第2，讓屏東人情何以堪。

國民黨 屏東縣 民進黨

延伸閱讀

三大民生法案將審議 立委將在國會跨年

財劃法修法餘波…綠營議員怒「修法後重北輕南」：屏東成最大受害者

綠指計畫補助歸零 蘇清泉駁謊言：不會治國讓專業的來

代理孕母政策大轉彎 蘇清泉：我會讓法案卡著

相關新聞

影／高雄首波100名綠鬣蜥獵人完訓「賺外快還能除害」

綠鬣蜥因人為棄養於野外成為入侵物種，數量年年攀升引發生態危機，為提升綠鬣蜥移除量能，開放民眾完成受訓後可參與綠鬣蜥移除工...

財劃法修正屏東藍綠互嗆 藍批綠情勒 綠要蘇清泉下台

財劃法修正後，屏東縣藍綠隔空互嗆，繼民進黨屏東縣議會黨團上周開記者會批財劃法修法重北輕南分配不公。國民黨屏東縣黨部今開記...

送別最後一道夕陽 大鵬灣、恆春關山限時限地落日美景

2024年即將結束，除了參加跨年活動與大家一起迎接新的一年，也有不少人選擇目送最後一道夕陽，告別即將過去的一年。屏東縣擁...

高雄有望再迎來一座國際機場？政院：初步討論階段

媒體報導指出，高雄市長陳其邁已向行政院長卓榮泰提議，以抽土填砂模式，仿效日本關西和香港赤鱲角，造陸1100公頃，作為長期...

愈來愈多高雄人支持移樹 排行榜第一名是黑板樹

山陀兒颱風挾帶強勁風力，高雄樹木倒伏數量多達1萬多株，學者專家認為，風力之強歷年罕見，樹木修剪不是樹倒主因，但如黑板樹等...

流標4次屏東國際棒球場25.8億元今動土 預計2027年完工

屏東國際棒球場位在屏東高鐵特定區，今舉行動土典禮，縣長周春米、教育部長鄭英耀出席，棒球場總經費25.8億元，興建可容納1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。