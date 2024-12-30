高雄玉皇宮大手筆 2345名巡守隊員換穿全新反光背心

高雄市三民區不少巡守隊人員夜晚執勤的反光背心破損老舊需要汰換，副議長曾俊傑得知後，牽線促成玉皇宮捐贈2345件反光背心。今日廟方舉辦捐贈儀式，三民區86里的巡守隊員皆獲贈全新背心，促進晚上值勤安全。

高市副議長曾俊傑、警察局長林炎田及三民一、二分局等單位人員見證下，玉皇宮主委許文良將2345件反光背心捐贈給三民區86個里巡守隊伍，由62位里長及代表接受。

副議長曾俊傑說，警力有限、民力無窮，各地巡守隊協助警察守護地方安全，在他得知三民區巡守隊員夜晚執勤的反光背心破損老舊，亟需汰換之後，聯繫玉皇宮主委許文良，沒想到許主委一口氣就同意捐贈2345件，心意令他感動。