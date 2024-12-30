屏東到宅月嫂80小時溫暖首創 2025年起納入流產媽媽

屏東縣政府推動家庭友善政策，其中到宅月嫂80個小時免費服務，從2025年起，將「懷孕滿20週（含）或胎兒500克以上」的小產媽媽也納入補助，全國首創，展現細緻關懷。

屏縣府今天發布新聞稿表示，首次將懷孕滿20週（含）或胎兒500克以上小產媽媽納入到宅月嫂服務範圍，這項全國首創政策，填補現有生育服務中對特殊情境女性支持的空白，提供產後女性生理與心理雙重支持，讓面臨挑戰的媽媽不再孤單，能安心進行調養，逐步恢復身心狀態。

另外，為避免過去因產後臨時申請而錯失到宅月嫂服務情況，屏東縣從2025年起，申請時程提前至「婦女懷孕滿4個月至新生兒出生前」，確保月嫂服務在產後第一時間到位，協助媽媽快速進入恢復狀態，專心調理身體與照顧新生兒。

縣長周春米強調，目標不僅是解決生育過程中現實需求，更是創造女性放心迎接生命旅程環境；社會處長劉美淑也表示，希望無論是迎接新生命喜悅，還是面對生命無常艱難，這項服務都能為女性帶來溫暖與力量。

社會處表示，自2010年開辦以來，縣府已累計完成逾3500次到宅月嫂服務，滿意度達9成以上；從育兒指導到心理陪伴，這項服務不僅幫助媽媽們建立信心，更為家庭在迎接新生命過渡期注入溫暖與支持。