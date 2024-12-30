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送別最後一道夕陽 大鵬灣、恆春關山限時限地落日美景
2024年即將結束，除了參加跨年活動與大家一起迎接新的一年，也有不少人選擇目送最後一道夕陽，告別即將過去的一年。屏東縣擁有漫長的海岸線，只要天氣晴朗，往西方望去都能見到日落大海的美景，其中以大鵬灣及恆春關山最知名。
「關山夕照」為恆春八景之一，恆春關山也被CNN評選為世界12大夕陽美景之一，高度僅152公尺，卻居高臨下面對海洋，視野一望無際，天氣好時能欣賞夕陽沒入海面，每年都吸引許多人前來目送最後一道夕陽。
今年恆春關山最後一道夕陽時間約為31日下午5時25分，不過根據中央氣象局資料顯示，恆春地區31日傍晚天氣預報為多雲，想追最後一道夕陽民眾可能要碰碰運氣。
另外大鵬灣也是追夕陽的好地方，31日大鵬灣落日時間約為下午5時24分，雖比恆春關山早一點，但根據中央氣象局資料顯示，當天傍晚大鵬灣國家風景區為多雲時晴，看到夕陽的機率似乎高了一點。
大鵬灣員工表示，高屏地區因地形不受東北季風影響，只要不是寒流來襲的陰雲天氣，年底看到夕陽的機會不低。且大鵬灣有鵬灣跨海大橋、海上教堂、2019年台灣燈會主燈「巨鮪來富」等建築，映襯著夕陽美景形成的剪影效果，無論是欣賞或拍照打卡，都是其他地方無可比擬的限時限地美景。
追完最後一道夕陽後，也能到大鵬灣國際休閒特區參加東港鎮公所舉辦的跨年晚會，除了360度風火輪高空煙火秀點亮大鵬灣，也邀請金曲歌后黃妃、鬼才歌手黃明志等人演出，迎接新的一年。
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