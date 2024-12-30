送別最後一道夕陽 大鵬灣、恆春關山限時限地落日美景

2024年即將結束，除了參加跨年活動與大家一起迎接新的一年，也有不少人選擇目送最後一道夕陽，告別即將過去的一年。屏東縣擁有漫長的海岸線，只要天氣晴朗，往西方望去都能見到日落大海的美景，其中以大鵬灣及恆春關山最知名。

「關山夕照」為恆春八景之一，恆春關山也被CNN評選為世界12大夕陽美景之一，高度僅152公尺，卻居高臨下面對海洋，視野一望無際，天氣好時能欣賞夕陽沒入海面，每年都吸引許多人前來目送最後一道夕陽。

今年恆春關山最後一道夕陽時間約為31日下午5時25分，不過根據中央氣象局資料顯示，恆春地區31日傍晚天氣預報為多雲，想追最後一道夕陽民眾可能要碰碰運氣。

另外大鵬灣也是追夕陽的好地方，31日大鵬灣落日時間約為下午5時24分，雖比恆春關山早一點，但根據中央氣象局資料顯示，當天傍晚大鵬灣國家風景區為多雲時晴，看到夕陽的機率似乎高了一點。

大鵬灣員工表示，高屏地區因地形不受東北季風影響，只要不是寒流來襲的陰雲天氣，年底看到夕陽的機會不低。且大鵬灣有鵬灣跨海大橋、海上教堂、2019年台灣燈會主燈「巨鮪來富」等建築，映襯著夕陽美景形成的剪影效果，無論是欣賞或拍照打卡，都是其他地方無可比擬的限時限地美景。