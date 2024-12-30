愈來愈多高雄人支持移樹 排行榜第一名是黑板樹

山陀兒颱風挾帶強勁風力，高雄樹木倒伏數量多達1萬多株，學者專家認為，風力之強歷年罕見，樹木修剪不是樹倒主因，但如黑板樹等不適宜樹種要慢慢汰除，因地制宜進行處理，也要增加灌木與小喬木，不能只種大樹。工務局指出，以後新植樹木高度會控制在12公尺至15公尺，早年栽種的速成樹木處理棘手，需要多一些社會教育及溝通。

此外，專家也提醒，農業局僅1人卻要照顧764棵特定紀念樹木，平均每棵樹一年經費才1千元，另外公園處人力嚴重不足，若預算真的不夠，應該成立府辦基金會或基金辦理。

高市議員黃柏霖、陳麗珍辦理「高雄市樹木修剪與韌性生態城市公聽會」，邀請專家學者與市府局處對話。工務局說明，全市共發出965張樹木修剪證照，災後檢討樹木倒伏原因，包括山陀兒瞬間強風歷年少見，不管路樹有無修剪都倒，其次是樹木生長不佳及樹穴過小等問題。

義守大學特聘教授趙仁方說，高雄從工業城市轉型，過去綠化非常薄弱，要逐步改善，黑板樹問題全台皆然，需要採取因地制宜方式慢慢汰除，樹木規範要更嚴格執行。

台灣森林城市協會理事長莊傑任說，很多公園落葉掃太乾淨，缺少落葉腐植質及土壤太硬都不適合樹木生長，緊鄰民宅的行道樹及特殊樹種可每年控制樹體，清除危險枝條，颱風樹倒無法防止，不能全歸咎樹木欠缺修剪，修剪也不是萬靈丹，大量修剪會導致根系死亡。

「公園規畫完全沒有生物多樣性可言！」高雄野鳥學會總幹事林昆海說，樹木修剪規範不需要為千分之一的颱風機率而修改，否則會製造更多問題；高雄70％路樹都是外來速成樹種，若要新栽要以原生植物優先，比例還要拉高，台中有黑板樹移除計畫，高雄至少要減半移除，而且不要只種大樹，公園行道樹需要灌木與小喬木，才能增加生物多樣性。

研考會指出，近年民眾通報反映的樹木案件增加20％，八成民眾是建議修剪樹木，也有愈來愈多市民建議要移除或更換樹種，去年200件、今年上升至500件，容易竄根及開花期散發異味的黑板樹最受詬病。