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流標4次屏東國際棒球場25.8億元今動土 預計2027年完工

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東國際棒球場位在屏東高鐵特定區，今舉行動土典禮，棒球場總經費25.8億元，興建可容納1.5萬人席位，預計2027年底完工，完工示意圖。圖／屏東縣政府提供
屏東國際棒球場位在屏東高鐵特定區，今舉行動土典禮，棒球場總經費25.8億元，興建可容納1.5萬人席位，預計2027年底完工，完工示意圖。圖／屏東縣政府提供

屏東國際棒球場位在屏東高鐵特定區，今舉行動土典禮，縣長周春米、教育部長鄭英耀出席，棒球場總經費25.8億元，興建可容納1.5萬人席位，預計2027年底完工。

屏東縣長周春米說，屏東國際棒球場千呼萬喚始出來，也是好事多磨；屏東縣現有的棒球場在復興路上，已有45年。台灣從民國50年開始瘋棒球，屏東棒球發展悠久，昔有「南美和、北華興」，棒球之於屏東、之於台灣，其重要性情感上跟其他國家是沒有得比的。

周春米說，屏東國際棒球場，在前縣長潘孟安籌劃之下，原本是小型規模棒球場，後來在老縣長蘇貞昌擔任行政院長時，放入高鐵特定區，預算從10多億元增加到25億元。

「未來10年對屏東來說是非常重要關鍵時刻！」周春米說，今天動土是第一期，後續還有第二期規畫，高鐵屏東車站特定區總面積307公頃，未來棒球場將是全國各棒球場中最接近高鐵站地方，「與時間賽跑」，棒球場先蓋好、科學園區、科技園區、屏科實中先蓋好，開發陸續公布實施，如火如荼進行中。

屏東縣府表，為爭取職棒賽事重回屏東，打造一座可辦理全國性賽事標準棒球場，經彙整府內各單位及運動設施專家學者意見，興建屏東國際棒球場，整體經費25億8657萬1290元，中央補助7.5億元，坐落高鐵屏東車站都市計畫運動公園用地內，可容納1萬5000人席位。

縣府表示，也規畫有生態滯洪池、景觀公園、停車場及周道路等設施，球場北側為屏東縣運動休閒園區二期用地，南側未來將興建屏東高鐵站。

中華民國棒球協會副理事長趙士強說，屏東國際球場蓋好之後，對屏東市，高雄南區，都是很好交流，希望能帶動屏東發展與高雄市連結。

對於舊的棒球場後續規畫？周春米說，會考量各單位需求，會綜合評估。

中華職棒球員吳俊偉說，期待屏東國際棒球場蓋好，球員會好好珍惜可以打球時間，希望棒球場蓋好後我還是球員，可以在屏東土地投球，表現給大家看。

屏東國際棒球場位在屏東高鐵特定區，今舉行動土典禮，縣長周春米（前排右）、教育部長鄭英耀（前排左）出席，棒球場總經費25.8億元，興建可容納1.5萬人席位，預計2027年底完工。記者劉星君／攝影
屏東國際棒球場位在屏東高鐵特定區，今舉行動土典禮，縣長周春米（前排右）、教育部長鄭英耀（前排左）出席，棒球場總經費25.8億元，興建可容納1.5萬人席位，預計2027年底完工。記者劉星君／攝影
屏東國際棒球場位在屏東高鐵特定區，今舉行動土典禮，棒球場總經費25.8億元，興建可容納1.5萬人席位，預計2027年底完工，完工示意圖。圖／屏東縣政府提供
屏東國際棒球場位在屏東高鐵特定區，今舉行動土典禮，棒球場總經費25.8億元，興建可容納1.5萬人席位，預計2027年底完工，完工示意圖。圖／屏東縣政府提供
屏東國際棒球場位在屏東高鐵特定區，總經費25.8億元，興建可容納1.5萬人席位，預計2027年底完工。記者劉星君／攝影
屏東國際棒球場位在屏東高鐵特定區，總經費25.8億元，興建可容納1.5萬人席位，預計2027年底完工。記者劉星君／攝影
屏東國際棒球場位在屏東高鐵特定區，今舉行動土典禮，縣長周春米（中）、教育部長鄭英耀（左）出席，棒球場總經費25.8億元，興建可容納1.5萬人席位，預計2027年底完工。記者劉星君／攝影
屏東國際棒球場位在屏東高鐵特定區，今舉行動土典禮，縣長周春米（中）、教育部長鄭英耀（左）出席，棒球場總經費25.8億元，興建可容納1.5萬人席位，預計2027年底完工。記者劉星君／攝影
屏東國際棒球場位在屏東高鐵特定區，今舉行動土典禮，棒球場總經費25.8億元，興建可容納1.5萬人席位，預計2027年底完工，完工示意圖。圖／屏東縣政府提供
屏東國際棒球場位在屏東高鐵特定區，今舉行動土典禮，棒球場總經費25.8億元，興建可容納1.5萬人席位，預計2027年底完工，完工示意圖。圖／屏東縣政府提供
屏東國際棒球場位在屏東高鐵特定區，今舉行動土典禮，棒球場總經費25.8億元，興建可容納1.5萬人席位，預計2027年底完工，完工示意圖。圖／屏東縣政府提供
屏東國際棒球場位在屏東高鐵特定區，今舉行動土典禮，棒球場總經費25.8億元，興建可容納1.5萬人席位，預計2027年底完工，完工示意圖。圖／屏東縣政府提供
屏東國際棒球場位在屏東高鐵特定區，今舉行動土典禮，棒球場總經費25.8億元，興建可容納1.5萬人席位，預計2027年底完工。記者劉星君／攝影
屏東國際棒球場位在屏東高鐵特定區，今舉行動土典禮，棒球場總經費25.8億元，興建可容納1.5萬人席位，預計2027年底完工。記者劉星君／攝影
屏東國際棒球場位在屏東高鐵特定區，今舉行動土典禮，棒球場總經費25.8億元，興建可容納1.5萬人席位，預計2027年底完工，完工示意圖。圖／屏東縣政府提供
屏東國際棒球場位在屏東高鐵特定區，今舉行動土典禮，棒球場總經費25.8億元，興建可容納1.5萬人席位，預計2027年底完工，完工示意圖。圖／屏東縣政府提供

棒球場 高鐵

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