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財劃法修正案通過澎湖多分配49億 議會藍黨團今力挺修法

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
財政收支劃分法修正案通過後，澎湖分配金額預估可增加49億元。澎湖縣議會國民黨團今召開記者會，支持財劃法修正案，認為有助於改善地方政府財政結構。圖為澎湖跨海大橋。本報資料照片
財政收支劃分法修正案通過後，澎湖分配金額預估可增加49億元。澎湖縣議會國民黨團今召開記者會，支持財劃法修正案，認為有助於改善地方政府財政結構。圖為澎湖跨海大橋。本報資料照片

立法院院會20日深夜三讀通過財政收支劃分法修正案，若按修法後公式計算，澎湖分配金額預估可增加49億元。澎湖縣議會國民黨團今則召開記者會，支持財劃法修正案，認為有助於改善地方政府財政結構。

澎湖縣議會國民黨黨團今日在國民黨部禮堂召開「支持財劃法修正案」記者會，由黨團書記長許國政主持，黨團議員一同出席，力挺立院黨團通過的財劃法修正案。

國民黨團指出，財政收支劃分法已超過25年未修正，如今終於三讀通過，為地方政府爭取更多資源，真正實現資源公平分配。此次修法將中央的超徵稅收與財政賸餘合理釋出，讓地方政府擁有更多自主活用空間，致力於改善基層民生問題與推動重要基礎建設。

國民黨團批評，民進黨以各種理由瞎扯財劃法修正，甚至散播「修法毀滅國家」等恐嚇言論，意圖混淆視聽。這種無端恐嚇不僅傷害地方政府的利益，更阻礙了基層民眾的福祉。

黨團強調，澎湖作為離島縣市，長期以來在財政資源分配上處於劣勢。財政收支劃分法的修正，將有助於改善地方政府財政結構，增加中央對地方的補助金額，尤其對澎湖這樣的特殊區域尤為重要。澎湖地區面臨人口外流、產業發展受限及公共建設資金不足等挑戰，急需更充裕的財政支持以強化基礎建設及推動觀光產業升級。

黨團重申，未來將持續為地方財政爭取更多的權益，與中央合作推動澎湖各項建設，實現區域平衡發展的目標，並攜手為全體縣民謀取更大的福利。

國民黨 澎湖縣 財劃法

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