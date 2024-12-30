影／高雄眷村「以住代護」餐飲業進駐 餐酒館酒客衝突喧鬧遭投訴

高雄市創全台首例推行「以住代護」政策釋出黃埔、建業眷村眷舍，邀請民宿、餐飲、書店及文創產業進駐，活化眷村。不過位在建業緯十路某餐酒館卻遭投訴，每到假日開放包場辦趴到深夜，常有酒客衝突、喧鬧等脫序行為，干擾住戶安寧，多次報警處理，都未見改善。文化局回應，將記點警告，3次以上依契約規定解約。

有民眾拍下28日深夜10點多，一群酒客餐酒館店門口，大聲說話、嬉鬧，說話聲量在安靜的住宅區顯得更大聲。該間餐酒館位在左營區緯十路的建業新村，原是廢棄眷村，近年被高市文化局接管，採取住代護的方案，開放申請修建並營業。

但餐酒館開放包場辦趴，每到假日常見酒客大聲喧鬧、酒後衝突，干擾周邊住戶安寧，多次報警處理，仍不見改善，同時向議員白喬茵陳情。

白喬茵表示，去年底到今年，接獲居民多次反映這家餐酒館妨害安寧，中間店家自覺對住戶造成困擾，有歇業一段時間，今年又開始營業。

白喬茵認為，以住代護是好政策，政府沒錢修建，業者自願進駐修建，與文化局簽約，一簽就是10年，當初的美意是希望透過極低的租金，長期租約來吸引商家進駐，活化在地，提高文化資產的保存狀況，也看見左營眷村有很多非常有吸引力的店家吸引大家慕名而來。

白喬茵提到，這些商家裝潢費用跟維護費用，可能花費上百萬元，比外面租金還要高上許多，對於願意進駐並積極維護的人應該支持，但也希望文化局可以針對經營狀況不佳、文化資產維護狀況不佳、甚至影響周邊住戶安寧的店家，做出更完整的規範。

另，該貼文也提到去年有人在眷村玩生存遊戲跟空氣槍枝，若屬實的話，可能會有破壞文化資產問題，這些都是文化局要在以住代護的管理制度跟宣導上努力的方向。

左營分局表示，經員警現場了解，28日晚上18時至23時，承租餐酒館辦家庭聚餐，因參加人員大聲喧鬧而有妨害安寧情事，除現場告誠降低聲量切勿喧嘩外，也聯繫提供租賃服務店家，協調要求應約制承租民眾喧鬧行為。

左營分局呼籲，商家營業時仍須注意周遭安寧維護，如有非持續性噪音，可能會違反社會秩序維護法第72條「製造噪音或深夜喧嘩，妨害公眾安寧者」，可處罰新臺幣六千元以下罰鍰之規定。

高市文化局指出，左營眷村推動「以住代護」計畫活化眷村歷經11年，目前進駐約60戶，產業類型多元，包括民宿、餐飲、藝文工作室、文創商店等形態，老眷舍加乘文創帶動文化觀光商機，文創產業聚集經濟效應成形。