快訊

2025有6大連假！過年狂放9天 自放「5個9連休」請假攻略圖表必看

赴泰慶祝80大壽返國搭上濟州航空死亡航班 南韓一家9口全罹難

半導體風雲／因應川普2.0 台積電高階人事做了哪些調整

聽新聞
0:00 / 0:00

往返旗津雙星啟航 高雄今新增2艘電力驅動渡輪

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄市長陳其邁、台船董事長黃正弘、交通局長暨輪船公司代理董事長張淑娟等人一起搭乘「雄棧2號」，體驗新電力驅動渡輪的性能。記者王勇超／攝影
高雄市長陳其邁、台船董事長黃正弘、交通局長暨輪船公司代理董事長張淑娟等人一起搭乘「雄棧2號」，體驗新電力驅動渡輪的性能。記者王勇超／攝影

高雄市輪船公司最新電力驅動渡輪「雄棧2號」與「艾莉絲」今天在棧貳庫海側廣場正式交船啟用，高雄市長陳其邁特到場親自見證，並由台船董事長黃正弘與交通局長暨輪船公司代理董事長張淑娟共同完成遞交儀式。陳其邁說，高雄目前共有3艘新建電力驅動渡輪，市府將繼續推動老舊柴油渡輪的汰換計畫，並加速渡輪的電動化轉型。

高雄市政府與環境部2022年至2024年間共同建造3艘電力驅動渡輪，其中包括2艘49噸的「雄棧1號」與「艾莉絲」，以及1艘99噸的「雄棧2號」。首艘電力驅動渡輪「雄棧1號」已於今年1月24日正式投入營運。此次加入的「雄棧2號」與「艾莉絲」將再分別服務旗津至鼓山及棧貳庫至旗津航線。

陳其邁說，高雄目前3艘電力驅動渡輪的總經費是1.6億元，非常感謝中央能夠補助高雄8千萬的預算，預估在未來減少的碳排可以達到23%，能源效率可以提高30%，對於推動節能減碳，及未來在旗津到鼓山之間的航班，可以讓乘客坐得更舒服，「因為比較不會有震動，聲音也比較小聲」。

陳其邁表示，3艘電力驅動渡輪的投入，將大幅提升高雄港區的交通疏運能力，服務好旗津市民。市府將繼續推動老舊柴油渡輪的汰換計畫，並加速渡輪的電動化轉型，為市民提供更加友善便捷、綠能的港區交通服務，進一步活化高雄港區，結合市政活動，促進觀光發展，提升高雄的國際形象。

張淑娟表示，輪船公司積極配合市府推動2050淨零排放目標，優先汰換老舊渡輪，並持續增加及改裝電力驅動渡輪。「雄棧2號」的載客量為149人，並可容納50輛機車，是「雄棧1號」的兩倍，將有效提升交通疏運服務。

張淑娟說，為了提供更智慧化的乘客旅遊體驗，輪船公司與工研院再度合作，繼111年旗福2號後，在「艾莉絲號」上導入「智慧窗屏AI導覽系統」，使旅客可以透過手勢與智慧窗屏互動，提供即時資訊、影像及促銷廣告等多元服務，進一步提升旅客乘船體驗。

高雄市輪船公司最新電力驅動渡輪「雄棧2號」與「艾莉絲」今天在棧貳庫海側廣場正式交船啟用，市長陳其邁（中）特到場親自見證。記者王勇超／攝影
高雄市輪船公司最新電力驅動渡輪「雄棧2號」與「艾莉絲」今天在棧貳庫海側廣場正式交船啟用，市長陳其邁（中）特到場親自見證。記者王勇超／攝影
高雄市輪船公司最新電力驅動渡「艾莉絲」今天啟用。記者王勇超／攝影
高雄市輪船公司最新電力驅動渡「艾莉絲」今天啟用。記者王勇超／攝影
高雄市輪船公司最新電力驅動渡輪「雄棧2號」與「艾莉絲」，今天在棧貳庫海側廣場舉辦交船啟用典禮。記者王勇超／攝影
高雄市輪船公司最新電力驅動渡輪「雄棧2號」與「艾莉絲」，今天在棧貳庫海側廣場舉辦交船啟用典禮。記者王勇超／攝影

張淑娟 陳其邁

延伸閱讀

高鐵南延！商圈居民感嘆又要20年　陳其邁：將同步都更

財劃法高雄增幅最低 陳其邁問柯志恩：為何要舉手

影／財劃法修正案通過 高雄市長陳其邁：盼有補救的方法

影／陳菊腦血管阻塞住院 陳其邁證實：逐漸康復中

相關新聞

高雄綠之丘 看板被嫌醜

台鐵高雄車站的下沉式廣場及天棚前天啟用，鐵道局在天棚上豎立「高雄綠之丘」5個紅字看板，讓旅客打卡拍照，卻被嫌醜，「像長輩...

往返旗津雙星啟航 高雄今新增2艘電力驅動渡輪

高雄市輪船公司最新電力驅動渡輪「雄棧2號」與「艾莉絲」今天在棧貳庫海側廣場正式交船啟用，高雄市長陳其邁特到場親自見證，並...

影／高雄眷村「以住代護」餐飲業進駐 餐酒館酒客衝突喧鬧遭投訴

高雄市創全台首例推行「以住代護」政策釋出黃埔、建業眷村眷舍，邀請民宿、餐飲、書店及文創產業進駐，活化眷村。不過位在建業緯...

高鐵南延！商圈居民感嘆又要20年 陳其邁：將同步都更

行政院長卓榮泰宣布高鐵南延進入高雄火車站，附近居民、商圈憂心交通又進入黑暗期，感嘆「又要再20年？」高雄市長陳其邁今天表...

高雄綠鬣蜥捕捉訓練班今下午開課 專家教套索獵龍絕技

高雄市區的公園、道路、圳溝經常可見綠鬣蜥出沒，引發生態危機，高市農業局為此開辦綠鬣蜥捕捉訓練班，今天下午將有100位民眾...

財劃法高雄增幅最低 陳其邁問柯志恩：為何要舉手

財劃法三讀後高雄增加金額比例全國倒數第一，藍綠立委28日在高雄車站舉辦雲朵天棚啟用典禮時，發生激烈論戰，民進黨立委黃捷當...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。