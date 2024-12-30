往返旗津雙星啟航 高雄今新增2艘電力驅動渡輪
高雄市輪船公司最新電力驅動渡輪「雄棧2號」與「艾莉絲」今天在棧貳庫海側廣場正式交船啟用，高雄市長陳其邁特到場親自見證，並由台船董事長黃正弘與交通局長暨輪船公司代理董事長張淑娟共同完成遞交儀式。陳其邁說，高雄目前共有3艘新建電力驅動渡輪，市府將繼續推動老舊柴油渡輪的汰換計畫，並加速渡輪的電動化轉型。
高雄市政府與環境部2022年至2024年間共同建造3艘電力驅動渡輪，其中包括2艘49噸的「雄棧1號」與「艾莉絲」，以及1艘99噸的「雄棧2號」。首艘電力驅動渡輪「雄棧1號」已於今年1月24日正式投入營運。此次加入的「雄棧2號」與「艾莉絲」將再分別服務旗津至鼓山及棧貳庫至旗津航線。
陳其邁說，高雄目前3艘電力驅動渡輪的總經費是1.6億元，非常感謝中央能夠補助高雄8千萬的預算，預估在未來減少的碳排可以達到23%，能源效率可以提高30%，對於推動節能減碳，及未來在旗津到鼓山之間的航班，可以讓乘客坐得更舒服，「因為比較不會有震動，聲音也比較小聲」。
陳其邁表示，3艘電力驅動渡輪的投入，將大幅提升高雄港區的交通疏運能力，服務好旗津市民。市府將繼續推動老舊柴油渡輪的汰換計畫，並加速渡輪的電動化轉型，為市民提供更加友善便捷、綠能的港區交通服務，進一步活化高雄港區，結合市政活動，促進觀光發展，提升高雄的國際形象。
張淑娟表示，輪船公司積極配合市府推動2050淨零排放目標，優先汰換老舊渡輪，並持續增加及改裝電力驅動渡輪。「雄棧2號」的載客量為149人，並可容納50輛機車，是「雄棧1號」的兩倍，將有效提升交通疏運服務。
張淑娟說，為了提供更智慧化的乘客旅遊體驗，輪船公司與工研院再度合作，繼111年旗福2號後，在「艾莉絲號」上導入「智慧窗屏AI導覽系統」，使旅客可以透過手勢與智慧窗屏互動，提供即時資訊、影像及促銷廣告等多元服務，進一步提升旅客乘船體驗。
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