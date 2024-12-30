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高鐵南延！商圈居民感嘆又要20年 陳其邁：將同步都更

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄市長陳其邁今天上午在媒體聯訪時表示，希望能夠在高鐵興建過程同步進行都更計畫，形成串聯南高雄的一個新都心。記者王勇超／攝影
高雄市長陳其邁今天上午在媒體聯訪時表示，希望能夠在高鐵興建過程同步進行都更計畫，形成串聯南高雄的一個新都心。記者王勇超／攝影

行政院長卓榮泰宣布高鐵南延進入高雄火車站，附近居民、商圈憂心交通又進入黑暗期，感嘆「又要再20年？」高雄市長陳其邁今天表示，希望能夠在高鐵興建過程同步進行都更計畫，形成串聯南高雄的一個新都心，市府會全力做好周遭城市發展的配套。

高鐵南延「高雄方案」拍板定案，高鐵將進到高雄火車站，車站周邊商圈及居民憂喜參半，有人認為這將是翻轉都市重心的新機會，但也有人擔心房子拆遷，交通黑暗期再來一次，商圈復振力道更加疲弱。

陳其邁說，整個路線的方案選擇，必須衡量到說整體的各種的優缺點，做一個全盤綜合性的評估。之前他在議會提到「技術可行、衝擊減小」，也提出「三條件」，一是技術可以克服；二是衝擊最小；三是有利於高雄整體發展，因此交通部也持續地來修正明挖段的路段，盡量從原來的大約2.8公里，減少到2.4公里。

陳其邁表示，在技術上他持續地希望把明挖段再減少，因為有3條交通要衝，包括中華、博愛，以及民族路，尤其中華、民族路段，假如能夠採取潛盾，對交通的衝擊勢必會大幅度降低，整體的周遭的房屋的拆除，除了採潛盾技術之外，在明挖段的部分，也希望工程的施工時間能夠集中、縮短，來加快整個廠區的開發。

陳其邁強調，最重要的還是整體的大都更計畫能夠順利來進行，因為鐵路地下化做了20年，周遭的都更在因為土地都是屬於台鐵，或者國有，沒辦法同步來配合地方的發展，「所以挖了20年，又要再等都更，又要20年」，前前後後拖起來這樣時間非常久。

陳其邁說，這一次希望說也能夠在高鐵興建過程裡面，同步進行都更計畫，高鐵通車都更也完成，過去在鐵路車站下方的連通道的計畫不足的問題，能夠像台北車站一樣順利解決，形成一個串聯南高雄的一個新都心，市府會全力做好周遭城市發展的配套。

都更 陳其邁 高鐵

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