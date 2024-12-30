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高雄綠鬣蜥捕捉訓練班今下午開課 專家教套索獵龍絕技

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高市農業局今天下午開辦綠鬣蜥捕捉訓練班，將教導學員如何安全移除綠鬣蜥及人道處理原則。圖／讀者提供
高市農業局今天下午開辦綠鬣蜥捕捉訓練班，將教導學員如何安全移除綠鬣蜥及人道處理原則。圖／讀者提供

高雄市區的公園、道路、圳溝經常可見綠鬣蜥出沒，引發生態危機，高市農業局為此開辦綠鬣蜥捕捉訓練班，今天下午將有100位民眾受訓學習如何安全移除綠鬣蜥及人道處理原則。農業局說，因為民眾詢問踴躍，後續將視課程辦理狀況加開課程，以符合實際需求。

據了解，農業局今天下午的授課內容包括綠鬣蜥生態習性與棲息環境介紹、綠鬣蜥保定與安全移除作業以及人道處理原則等，通過訓練的學員，日後需依「外來入侵種綠鬣蜥移除指引」所建議的移除工具，如長竿加套索、彈弓加魚標等，執行綠鬣蜥移除工作。

依據農業部發布綠鬣蜥移除策略，完成受訓參與移除的民眾將發給成蜥（吻肛長含30公分以上）每隻250元、未達30公分每隻100元的獎勵，除現金外也可提供等值禮券或農產品。

農業局說，綠鬣蜥是外來種爬蟲類，因人為棄養於野外形成入侵族群，數量年年攀升引發生態危機，農業部林業暨自然保育署今年11月22日邀集地方政府、學者及民間專家召開綠鬣蜥移除精進策略會議，達成共識開放經完成受訓民眾參與移除綠鬣蜥並給予獎勵。

棄養 綠鬣蜥 農業部

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