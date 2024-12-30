財劃法高雄增幅最低 陳其邁問柯志恩：為何要舉手

財劃法三讀後高雄增加金額比例全國倒數第一，藍綠立委28日在高雄車站舉辦雲朵天棚啟用典禮時，發生激烈論戰，民進黨立委黃捷當場建議柯志恩去向國民黨總召傅崐萁建言，柯志恩說「傅崐萁哪裡是我可以講的」。高雄市長陳其邁今天說，每個委員都要為自己代表的立場或表決來負責，「如果對高雄不利，為何要舉手？」

柯志恩28日上午來到高雄車站，出席雲朵天棚啟用儀式，遇到民進黨立委賴瑞隆、邱議瑩、李柏毅、黃捷，雙方針對財劃法展開舌戰。過程中黃捷向柯志恩喊話「補救一下」，柯志恩回說「我也很想補救」。黃捷隨即建議柯志恩「跟傅崐萁講一下」，柯志恩說「傅崐萁哪裡是我可以講的」。

陳其邁今天上午出席高雄市輪船公司電力驅動渡輪「雄棧2號」、「艾莉絲」啟用典禮，陳其邁在會前媒體聯訪時表示，「搞不懂國民黨在玩什麼把戲」，以民主進步黨的決策來說，因為黨內民主，黨團要做什麼決議，都要黨團大家都同意，才能進行相關議案的表決。

陳其邁說，財劃法三讀，高雄市增加金額的幅度49%，是全國最低，而台北市是59%，假如對台北有利，對高雄不利，柯志恩委員「也可以不舉手啊」，假如真的是很有困難，也可以離場。

陳其邁表示，每個委員都要為自己的立場或是表決來負責，假如對高雄不利，「幹嘛要舉手呢」，因為妳舉手表決，就代表妳的立場。

柯志恩表示，陳其邁說立法委員在表決過程，可以透過不舉手或離場方式，表達委員是否支持法案的立場，不知道陳其邁這個說法，是否也包含民進黨團的邱議瑩委員，與柯建銘總召等人？是否這些委員們的中途離場，及沒有留到表決最後，是代表他們其實也支持國民黨的財劃法，所以不好反對到底，才會出現表決差一票的狀況是嗎？還是許智傑委員跟邱志偉委員，在表決中途離席，跑去參加私人餐敘也是有困難，所以不方便留在議場？

柯志恩說，陳其邁很認真，想幫高雄多增加財源，我們可以理解，對於陳其邁提出的淨零轉型與區域公平等，我們也很認同，因此針對陳其邁之前提出淨零轉型的部分，我們認為高雄重工業汙染問題，放在財劃法的水平分配內，可能對沒有工業污染的其他縣市並不公平，因此我們未來會研擬，如台中市盧秀燕市長所提，碳費八成留地方的相關法案，這部分請陳其邁到時要大力支持國民黨的提案

柯志恩表示，營所稅的部分，我們也希望未來能夠將大部分的營所稅比例留在地方，幫高雄多增加財源，這些未來的修法方向，相信陳市長與民進黨委員們應該都不會反對。