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小琉球環保餐廳密度全台最高 打造綠色低碳島

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
小琉球為了觀光永續推動「環保餐廳」，不主動提供一次性用品，減少塑膠製品使用。圖／鵬管處提供
小琉球為了觀光永續推動「環保餐廳」，不主動提供一次性用品，減少塑膠製品使用。圖／鵬管處提供

小琉球每年湧入上萬人次遊客，為了推動綠色旅遊與永續發展，小琉球鼓勵店家轉型「環保餐廳」，截至今年底，全島有27家店家通過環保餐廳認證，為全台非六都的縣轄市、鎮、鄉地區中，密度最高的環保餐廳聚集地。

大鵬灣國家風景區管理處與屏東縣政府、經濟部商業發展署合作，攜手屏東縣琉球鄉觀光發展協會、屏東縣小琉球商圈發展協會、商業發展研究院等單位，在島上輔導推動環保餐廳，與在地旅遊產業結合，打造綠色旅遊。

環保餐廳主要為3面向，包括減塑消費，導入環保餐具，不主動提供一次性用品，減少塑膠製品使用；鼓勵業者採用當地農漁產品等在地食材，促進在地經濟循環並兼顧生態保育；推動惜食點餐、減少廚餘等低碳經營，鼓勵餐廳採用節能設備與技術，降低能源消耗。

屏東縣琉球鄉觀光發展協會理事長李佳旗表示，環保餐廳是小琉球邁向永續旅遊的重要一步，也有許多延伸活動，像是「小琉球低碳生活節」將環保餐廳與在地旅宿、電動車租賃等業者串聯，透過減塑消費及低碳運具等，吸引旅客參與一起推廣低碳生活理念。

另外，琉球鄉觀光發展協會規畫的「綠色永續觀光體驗之旅」，讓旅客透過生態導覽與文化互動，更深入了解永續旅遊的重要性。小琉球商圈發展協會則整合商家與景點，發展兼顧生態保育與旅遊經濟的旅遊體驗，打造綠色旅遊。

小琉球為了觀光永續推動「環保餐廳」，鼓勵業者採用當地農漁產品等在地食材。圖／鵬管處提供
小琉球為了觀光永續推動「環保餐廳」，鼓勵業者採用當地農漁產品等在地食材。圖／鵬管處提供
小琉球為了觀光永續推動「環保餐廳」，目前為全台密度最高的環保餐廳聚集地。圖／鵬管處提供
小琉球為了觀光永續推動「環保餐廳」，目前為全台密度最高的環保餐廳聚集地。圖／鵬管處提供

小琉球 屏東縣政府 餐廳

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