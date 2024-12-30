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小港機場站外新設計程車上下區 旅客抱怨：太遠

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄小港機場。本報資料照片
高雄小港機場。本報資料照片

高雄小港機場不開放非排班車輛進場載客，引發民怨。高市交通局在大業北路設置計程車上下區讓乘客選擇，但因步行至少要10分鐘，引起旅客抱怨「拖著行李走那麼遠，不切實際」。高市交通局說，大業北路上預約計程車上車處，經與計程車公會等各單位會勘，已是管制區外利用捷運地下道人行動線最短距離。

根據民用航空機場客運汽車管理辦法規定，高雄機場、桃園機場、松山機場，除機場排班計程車外，不得有其他營業車輛進入載客。近日旅客抱怨高雄機場排班計程車有部分車輛無法使用電子支付、司機素質參差不齊。

旅客也抱怨無法搭乘自己預定的多元計程車，相當不便利。高市交通局為此在12月初邀集相關團體討論，決議在大業北路靠近捷運高雄國際機場站1號出口處，設置2格計程車上下客區供民眾選擇使用，高雄機場則在航廈內設置指引標示，引導民眾前往搭乘。

高雄國門小港機場因排班計程車素質良莠不齊、支付方式落後，且不開放非排班車輛進場載客，近日引發不少民怨。高雄市交通局在機場外側設置計程車上下客區供民眾選擇，但行走距離長，從國際線航廈至少要10分鐘才能走到，旅客盼透過規範提升素質、或讓法規解套，開放所有計程車載客，才是根本解決之道。

旅客說，根據指引動線離開小港機場的國際航廈後，從捷運站6號出口，要穿越中山四路後才能抵達1號出口，步行要超過10分鐘，還要拖著行李，相當累人。

高雄機場排班計程車委員會長林炳孝表示，旅客反映電子支付部分，目前320輛車中已有8成提供，預計明年元旦修訂公約強制裝設相關設備，並尋求合作廠商給予優惠，至於其他反映事項多已受公約規範，會再提醒會員遵守相關規定。

交通局說，機場附近交通繁忙，在與計程車公會等各單位會勘後，選擇在大業北路上設置預約計程車上車處，「這已是管制區外利用捷運地下道人行動線最短距離」。

小港機場 計程車

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