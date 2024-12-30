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金門縣長陳福海無緣連任 結盟還是找接班布局現端倪

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣長陳福海與副縣長李文良「傳承」施政理念，很多重要活動都是「哥倆好」一起到場。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海與副縣長李文良「傳承」施政理念，很多重要活動都是「哥倆好」一起到場。記者蔡家蓁／攝影

金門縣長陳福海去年因「排黑條款」確定無法拚連任，行事作風轉趨低調，行程大多不公開或交由副縣長李文良出席，坊間笑談「若不熟金門可能誤以為李才是縣長」，陳的接班布局似乎有跡可尋，除了栽培李文良外，陳近一年將前縣長楊鎮浯的愛將紛紛「解凍」，被視為兩人關係好轉訊號。

陳福海上任2年來，縣府人事異動頻繁，外界估算調動至少有12波，例如金門縣文化園區管理所所長盧根陣經歷4次調動，參議張瑞心也有3次調動。議員董森堡就曾質疑，小內閣「大風吹」，無助於穩定縣政，也影響公務人員士氣。

但陳福海卻認為輪動有其正面作用，能讓主管全面了解業務，還能促進跨部門的協作，他強調，輪動是正向的事，讓主管更能瞭解彼此業務，「一個人走得快，一群人可以走得遠」。

隨著拚連任無望，陳福海行事作風轉為低調，不少大型活動選擇缺席，改由李文良「代打」，不少人揣測陳福海有意栽培李當接班人，在陳氏宗親冬至祭祖活動上，陳大方地向族親推薦李文良是他左右手，凸顯兩人於公於私關係緊密。

另一個觀察面向是，陳福海2年前上任時，將前縣長楊鎮浯人馬打入「冷宮」或發配邊疆，陳、楊互動微妙。近一年來，這些人慢慢解凍或回歸核心，外界猜測陳福海有意結盟楊鎮浯，支持楊選下屆縣長，似乎想「結合次要敵人、打擊主要敵人」，以延續政策及影響力。

陳福海儘管減少出席公務活動，但他知道金門百姓看重「白事」，喪事、重要宗教活動一定排除萬難到場，一天最高紀錄跑5場公祭，透過捻香與鄉親博感情。此外，陳福海走訪各單位，常是無預警、突襲式，他認為這樣更能了解實際狀況，陳福海的走動式管理，用意是盯緊主管栓好螺絲。

金門縣長陳福海在陳氏宗親冬至祭祖活動上，陳大方地向族親推薦李文良是他左右手，不少人揣測陳福海有意栽培李當接班人。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海在陳氏宗親冬至祭祖活動上，陳大方地向族親推薦李文良是他左右手，不少人揣測陳福海有意栽培李當接班人。記者蔡家蓁／攝影

李文 金門 陳福海

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