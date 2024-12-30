整修龍虎塔新花招一票網友驚「OH NO」 有人說想到這首歌

高雄知名景點龍虎塔，因年久失修，花近2000萬元維修，預計明年上半年完工；整修期曾引發為遮施工鷹架變裝和原貌差很大的話題，有網友近期發現龍虎塔又玩新花招，點燈展示的外觀讓一票網友驚呼「OH NO」，有網友笑稱令人想到「轉啊轉啊，七彩霓虹燈這首歌」。

有讀者昨晚也拍下龍虎塔亮燈七彩的畫面提供本報，指稱龍虎塔變身應該是具有高雄獨特的美學，應該將在高雄港灣展示的魷魚遊戲的巨型英熙娃娃挪到蓮池潭，和七彩的龍虎塔相互輝映，說不定會吸引更多觀光客。

臉書社團「高雄揪出遊」有網友拍下高雄蓮池潭知名景點龍虎塔最新造型，貼文指，「開燈了有點太亮了，不習慣」，只見畫面中整修中的龍虎塔變身成會閃出七彩燈的塔座，貼文引發網友高討論度。

有網友直言，「感覺好難看」、「畫虎不成反類犬」、「怎麼，有點搞笑的感覺」、「感覺…很不搭」、「怎麼覺得不開比較漂亮」、「像檳榔攤霓虹燈」、「怎麼變這樣！好像聖誕樹」、「好奇怪，塔的形狀都沒了」；有網友笑問，「哪一家酒店？」、「新改版蓮池潭酒店風景區」、「龍虎塔變夜總會？」有網友還回應，「要去塔前喝兩杯嗎？」。

有網友認為，「不是所有的建築物裝上燈都好看」、「完全失去小時候看到的龍虎塔特色」；有網友則指，「到底是誰配色的？有夠難看的」、「不能單純用淡黃色的光保留建築原味嗎，搞得像罐頭塔一樣」、「古蹟直接變滑稽，可憐吶」。

有網友笑稱，「橫著看，加條線就像溜溜球」、「看到的當下想起轉啊轉啊七彩霓虹燈…這首歌」、「變七彩霓虹燈了」、「像極了機器運轉指示燈」。

還有網友笑問，「誰生日」、「為何這麼…大陸風格」；有網友則直言，「這種燈的質感好像是黏在大貨車、拖吊車屁股上的太陽能警示燈」、「這到底是誰設計的」？有網友則指「正統台式美學」、「我以為看到七彩霓紅塔」。

也有網友抱持正面看法，指「龍虎塔還在修復中，所以整座塔圍起來是重點，燈就當做是隨意點綴的吧」、「越來越好看了很有特色，像大陸的黃鶴樓、紫禁城、老君山到了晚上都會點亮燈」。