聽新聞
0:00 / 0:00

高雄綠之丘 看板被嫌醜

聯合報／ 記者王勇超／高雄報導
鐵道局在高雄車站的天棚立起「高雄綠之丘」看板，被民眾嫌太醜、設計傳統。記者王勇超／攝影
鐵道局在高雄車站的天棚立起「高雄綠之丘」看板，被民眾嫌太醜、設計傳統。記者王勇超／攝影

台鐵高雄車站的下沉式廣場及天棚前天啟用，鐵道局在天棚上豎立「高雄綠之丘」5個紅字看板，讓旅客打卡拍照，卻被嫌醜，「像長輩圖」；啟用當晚，看板其中3個字被風吹倒。鐵道局回應，將改為永久裝置。

鐵道局解釋，「高雄綠之丘」看板是配合開幕典禮臨時設置，活動結束後將撤收，會採用更美觀的設計永久裝置，成為天棚打卡地標。

高雄車站天棚前天開放入場，吸引許多遊客到場，有人冒著低溫登上天棚看夜景，但看到天棚上豎立的「高雄綠之丘」看板，紛紛搖頭「高雄車站很美，但這幾個字太醜了」，甚至有人說，看板兩側立有花柱，看起來「有點像公祭的地方」。

高雄綠之丘啟用當晚，其中3個字被強風吹倒只剩「高」、「丘」仍豎立，網友笑說，天棚的簡稱變「高丘」。但也有人揶揄，為何不是剩下雄、丘兩字屹立不倒，這樣就是「雄丘（台語：最囂張）」。

昨天倒塌的看板已被扶正並加固，仍引起遊客議論紛紛。高雄市議員白喬茵說，如果是臨時放置的設施，建議直接拆掉，少這5個字不會掉分，放這5個字上去不只掉分，還會讓外地人覺得很掉漆，高雄的設計美學瞬間蕩然無存。

鐵道 高雄車站

延伸閱讀

高雄車站天棚看夜景 遊客見「高雄綠之丘」5字看板：太醜了

「高鐵進高雄市區」是當年韓國瑜提的 陳菁徽：民進黨卡韓

綠委因財劃法圍剿柯志恩 羅智強：民進黨高雄太好選

高雄車站明年第1季招商 地下停車場春節前開放使用

相關新聞

高雄綠之丘 看板被嫌醜

台鐵高雄車站的下沉式廣場及天棚前天啟用，鐵道局在天棚上豎立「高雄綠之丘」5個紅字看板，讓旅客打卡拍照，卻被嫌醜，「像長輩...

高雄跨年晚會出現「帳篷、野餐墊」提早3天卡位 官方認證不禁止

距離2025跨年晚會還有3天，高雄夢時代會場已出現粉絲使用帳篷、野餐墊及露營椅設備預約舞台前最佳觀賞位置。市府表示，不會...

高雄車站天棚看夜景 遊客見「高雄綠之丘」5字看板：太醜了

台鐵高雄車站的下沉廣場及天棚昨天啟用後，鐵道局在天棚上豎立「高雄綠之丘」五個紅字看板，要讓旅客打卡拍照，卻被嫌太醜、太傳...

高鐵南延翻案採高雄路線 屏縣府：屏東端站址從未改變

高鐵南延屏東行政院昨宣布改採高雄案將進入高雄車站。屏東縣府表示，高鐵延伸對屏東不但能落實交通平權，也是政府打造大南方S科...

高鐵進高雄車站利多 商圈店租可望恢復至往日八成

高雄火車站附近商圈一堆店家張貼「租」、「售」廣告，店租降價六成仍難出租，蕭條近20年之久。在台鐵車站施工陸續完工及高鐵南...

高雄斜向停車格「險象環生」 交通局：持續觀察改善

高雄青年路、七賢路有318格斜向停車格，民眾反映，停車時直接進去很順，但倒車時卻容易有視線死角，「險象環生」。交通局說，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。