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高雄綠之丘 看板被嫌醜
台鐵高雄車站的下沉式廣場及天棚前天啟用，鐵道局在天棚上豎立「高雄綠之丘」5個紅字看板，讓旅客打卡拍照，卻被嫌醜，「像長輩圖」；啟用當晚，看板其中3個字被風吹倒。鐵道局回應，將改為永久裝置。
鐵道局解釋，「高雄綠之丘」看板是配合開幕典禮臨時設置，活動結束後將撤收，會採用更美觀的設計永久裝置，成為天棚打卡地標。
高雄車站天棚前天開放入場，吸引許多遊客到場，有人冒著低溫登上天棚看夜景，但看到天棚上豎立的「高雄綠之丘」看板，紛紛搖頭「高雄車站很美，但這幾個字太醜了」，甚至有人說，看板兩側立有花柱，看起來「有點像公祭的地方」。
高雄綠之丘啟用當晚，其中3個字被強風吹倒只剩「高」、「丘」仍豎立，網友笑說，天棚的簡稱變「高丘」。但也有人揶揄，為何不是剩下雄、丘兩字屹立不倒，這樣就是「雄丘（台語：最囂張）」。
昨天倒塌的看板已被扶正並加固，仍引起遊客議論紛紛。高雄市議員白喬茵說，如果是臨時放置的設施，建議直接拆掉，少這5個字不會掉分，放這5個字上去不只掉分，還會讓外地人覺得很掉漆，高雄的設計美學瞬間蕩然無存。
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