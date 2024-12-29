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立委賴瑞隆聯名辦感恩餐會 尋求500里長支持

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
立委賴瑞隆今晚與高雄市里長聯誼總會合辦感恩餐會，席開101桌，逾500里長出席。記者徐白櫻／攝影
立委賴瑞隆今晚與高雄市里長聯誼總會合辦感恩餐會，席開101桌，逾500里長出席。記者徐白櫻／攝影

民進黨立委賴瑞隆爭取下屆高雄市長提名，今晚與高雄市里長聯誼總會合辦年終感恩餐會，席開百桌，逾500里長參加餐敘，多為民進黨籍與無黨籍里長。海委會主委管碧玲、高雄市議長康裕成及行政院前院長張俊雄、內政部前部長余政憲等人出席，紛祝賴瑞隆「心想事成」，賴則盼生病的監察院長陳菊早日康復。

聯合感恩餐會今晚在漢來飯店舉辦，高市正副議長，立委李昆澤與李柏毅，議員何權峰與陳慧文，南政院南服中心執行長許乃文、前議員陳致中、高雄區漁會理事長謝龍隱等人也有到場。

餐會開始後，里長聯誼會總主席劉宇讚帶領38區里長聯誼會主席上台致詞，首先感謝全市891名里長這一年的辛苦與付出，並推薦賴瑞隆重視大高雄發展，爭取超過6千億元建設，且被公督盟評鑑為17次表現優秀立委。

余政憲說，高雄縣市合併多年，但原縣區建設還是有點落後，需要拉近城鄉差距，希望賴瑞隆有機會來幫忙縣區，為鄉親服務。

海委會主委管碧玲讚譽賴瑞隆爭取預算，讓高雄有脫胎換骨的進步，並祝福賴可以「心想事成」，但也提及近日的財劃法爭議，抱怨明年度海委會預算減少54億元，將有5艘船無法製造、38艘艦艇無法大修，拜託賴瑞隆在立法院繼續發聲。

賴瑞隆與里長主席上台合唱「你是我兄弟」，場面歡樂融洽。賴瑞隆說，他擔任立委以來，一直全力爭取對高雄有利的建設，雖然晚了14年，但高鐵終於進來高雄車站，高雄有兩站高鐵站，一點也不過份，感謝大家一路的支持與祝福，也祝福陳菊院長早日康復。

立委賴瑞隆跟妻子陳怡元一起出席感恩餐會，兩人在台上曬恩愛。記者徐白櫻／攝影
立委賴瑞隆跟妻子陳怡元一起出席感恩餐會，兩人在台上曬恩愛。記者徐白櫻／攝影
高市議長康裕成（中）、副議長曾俊傑（右）及菊系議員何權峰（左）一起上台致詞。記者徐白櫻／攝影
高市議長康裕成（中）、副議長曾俊傑（右）及菊系議員何權峰（左）一起上台致詞。記者徐白櫻／攝影
立委賴瑞隆逐一向38區里長聯誼會主席握手致意。記者徐白櫻／攝影
立委賴瑞隆逐一向38區里長聯誼會主席握手致意。記者徐白櫻／攝影
海委會主委管碧玲（左）與內政部前部長余政憲（右）現身感恩餐會。記者徐白櫻／攝影
海委會主委管碧玲（左）與內政部前部長余政憲（右）現身感恩餐會。記者徐白櫻／攝影
行政院前院長張俊雄（中）今晚出席感恩餐會，未上台致詞。記者徐白櫻／攝影
行政院前院長張俊雄（中）今晚出席感恩餐會，未上台致詞。記者徐白櫻／攝影

聯誼 賴瑞隆

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