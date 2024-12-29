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高雄跨年晚會出現「帳篷、野餐墊」提早3天卡位 官方認證不禁止

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
為迎接高雄跨年，夢時代會場前廣場有人搭帳篷，也有人放野餐墊及紙板等物品卡位。圖／「高雄點」提供
為迎接高雄跨年，夢時代會場前廣場有人搭帳篷，也有人放野餐墊及紙板等物品卡位。圖／「高雄點」提供

距離2025跨年晚會還有3天，高雄夢時代會場已出現粉絲使用帳篷、野餐墊及露營椅設備預約舞台前最佳觀賞位置。市府表示，不會強制要求清場禁止排隊，但會請警力加強巡邏，高雄晝夜溫差大，呼籲粉絲注意自身安全及保暖。

高雄跨年晚會今年以超狂「六金級」卡司著稱，由大勢樂團麋先生、告五人、滅火器接力開場，金曲歌后徐佳瑩壓軸，倒數後音樂鬼才盧廣仲嗨唱到凌晨1點，更邀請K-POP傳奇女團2NE1成員Sandara Park獻出台灣跨年首秀。

往年跨年晚會開演前數天都會出現卡位奇景，今年也不例外，近日會場前廣場陸續出現帳篷、野餐墊、硬紙板及板凳等卡位裝備，有人在地墊上標註「7人」，還有人留言說「占位中請勿移動、亂動者報警處理」。臉書粉專「高雄點」披露照片後，引發不少網友討論，有人對於提早3天的粉絲表達佩服，也有人認為，「這樣算是亂丟垃圾吧，應請環保局清掉」。

針對現場粉絲排隊情形，市府表示，不會強制要求清場禁止排隊，但會請警力加強巡邏，另外高雄晝夜溫差大，夢時代靠近港邊，體感溫度更低，呼籲粉絲注意保暖，才能平安度過溫馨的跨年。

市府指出，除演出團體外，跨年晚會還有邀請Team Taiwan 棒球英雄張政禹、陳柏清、台鋼雄鷹WING STARS啦啦隊等卡司，相約粉絲12月31日晚間6點55分到夢時代欣賞250秒亞灣跨年花火，狂嗨一整夜。

有粉絲留言註明「占位中不能亂動，引發不少討論。圖／「高雄點」提供
有粉絲留言註明「占位中不能亂動，引發不少討論。圖／「高雄點」提供
為迎接高雄跨年，夢時代會場前廣場有人搭帳篷，也有人放野餐墊及紙板等物品卡位。圖／「高雄點」提供
為迎接高雄跨年，夢時代會場前廣場有人搭帳篷，也有人放野餐墊及紙板等物品卡位。圖／「高雄點」提供

粉絲 跨年晚會 高雄市

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