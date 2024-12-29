高市系列專案推多元節能 預估年省電500萬度

高雄經發局昨天舉辦節電成果展，經發局表示，透過系列專案推動，包含能源關懷行動、公部門與服務業節能輔導等措施，預估每年節省約500萬度電，減碳量超過2600公噸。

經發局昨天在國立科學工藝博物館舉辦「節電夥伴，來電有你」節電成果展，活動包含表揚儀式，並設有節電宣導攤位、成果展區及舞台表演等多元內容；現場還有以高雄熊為主角的節電桌遊，以及太陽能發電車DIY等。

經發局今天發布新聞稿指出，透過一系列專案推動，包含能源關懷行動、公部門與服務業節能輔導等措施，預估每年節省約500萬度電，減碳量超過2600公噸。

經發局指出，市府持續加強淨零碳排與節能減碳的推廣，今年進行節能輔導，包含20類指定能源用戶、飯店、機關學校、倉儲業等，同時選定績優典範單位辦理ESCO補助說明會暨參訪活動，並特別舉辦ESCO媒合會及人才培訓營。

此外，經發局也與民間企業合作完成288戶能源關懷行動，其中包含IKEA高雄店、燦坤、高雄市電器商業同業公會等參與，進一步擴大節能的社會影響層面。

今年選出4個優良單位執行節能措施，獲鑽石獎的盛興社區發展協會，昨天也邀集社區志工一起到場擺攤，推動社區農園（魚菜共生）、汰換感應燈具、節能節電等觀念，並舉辦有獎徵答與民眾互動。

經發局表示，節能減碳是全市共同責任，呼籲市民從日常生活中做起，養成隨手關閉電器、購買節能家電、調整冷氣溫度至攝氏26到28度，並搭配風扇等良好習慣，或減少看電視、增加運動等，都是簡單易行節能方式。