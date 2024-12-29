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台中李方艾美酒店求售 業界猜測：趁國際飯店紛紛入駐脫手

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中李方艾美酒店」傳出委託不動產公司標售整棟酒店，引發關注。圖／翻攝自普華國際不動產官網
台中李方艾美酒店」傳出委託不動產公司標售整棟酒店，引發關注。圖／翻攝自普華國際不動產官網

斥資80億元打造的「台中李方艾美酒店」傳出委託不動產公司標售，引發關注。據台中市飯店業者指出，李方艾美公開求售後，已有仲介方代表買家接觸，並認為現在台中的景氣雖佳，但李方開出百億的售價太高，而沒有接手。

普華國際不動產公司在官網公告，公開標售台中國際級整棟酒店，座落位置台中市中區建國路，還提及投資亮點有，中區第一高樓，地標建築，知名高級連鎖酒店品牌，穩定營運中等，開標時間為明年4月17日。

台中李方艾美酒店位於台中火車站站前，前身金沙百貨大樓，後歷經金沙休閒購物中心、神鑑大樓等數度更迭，2013年由李方酒店管理集團以24.6億元買下，斥重金重新整修，並加盟引進萬豪集團旗下艾美酒店品牌，為萬豪集團在台第21家據點，2022年8月29日試營運至今。

據了解，李方集團的母公司是松哲會計師事務所，負責人李銘松有「迪化街大帳房」稱號。對於這次脫手李方艾美酒店，業界說，因為李方集團旗下的飯店多，近年都陸續有處理，不希望二代接班承受太大的經營壓力，也是李銘松的考慮的一個因素。

業界說，因為衡諸高雄和台中業界量體差不多的飯店開價，李方開出百億元求售略為偏高，因此買家打了退堂鼓，李方也未下授權進一步談判。

另也有飯店業者說，李方艾美經營算不錯，住房率一般日也可達8、9成，飯店自助餐生意也打出知名度，近年算是有經營上來。但因為買飯店時投入較多，財務操作槓桿較大，才會趁現在營運佳，紛有國際飯店看好台中前景想進駐時想要脫手，也才能賣個好價錢。

據李方艾美工作人員說，此次標售應為業主個人的資產配置管理，酒店和萬豪國際集團有簽約，營運不受影響，飯店也將此點告知工作人員，並不影響工作情緒。

台中市 酒店 飯店

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