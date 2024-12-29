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高雄車站天棚「高雄綠之丘」看板被嫌醜 網友：為何不叫雄丘

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
鐵道局在高雄車站的天棚立起「高雄綠之丘」看板，被民眾嫌太醜、設計傳統。記者王勇超／攝影
鐵道局在高雄車站的天棚立起「高雄綠之丘」看板，被民眾嫌太醜、設計傳統。記者王勇超／攝影

台鐵高雄車站的下沉廣場及天棚昨天啟用後，鐵道局在天棚上豎立「高雄綠之丘」五個紅字看板，要讓旅客打卡拍照，卻被嫌太醜、太傳統、像長輩圖。昨晚看板其中3個字被風吹倒，只剩高、丘仍豎立，網友說，從此天棚的簡稱就是高丘了。

高雄車站天棚開放入場後，吸引許多遊客到場體驗，昨晚還有人冒著低溫，登上天棚看夜景，民眾看到天棚上豎立的「高雄綠之丘」看板，紛紛搖頭說「高雄車站很美，但這幾個字太醜了」，甚至有人說，看板兩側立有花柱，看起來「有點像公祭的地方」。

昨晚高雄綠之丘的看板，其中3個字被強風吹倒，只剩只剩高、丘仍豎立，有網友說，從此天棚的簡稱就是「高丘」了。但也有人表示，為何不是剩下雄、丘兩字屹立不倒，這樣車站就是「雄丘（台語：最囂張）」。

高雄綠之丘的看板今天已被扶正並加固，但仍引起遊客議論紛紛。一名女子說「誰敢跟它拍照，這是50年代、60年代復古風」。一名男遊客說，這應該只是過渡期，將來用更具美學的裝飾會比較適當。也有人說，這個看板如同長輩圖，相當傳統。

高雄市議員白喬茵說，如果是臨時放置的設施，建議直接拆掉，少這5個字不會掉分，放這五個字上去不止掉分還會讓外地人覺得很掉漆，高雄的設計美學瞬間蕩然無存。

鐵道局說，高雄車站的天棚啟用典禮，搭配網路命名活動揭曉，臨時設置「高雄綠之丘」看版，將隨活動場地布置撤場撤收。未來將採用更美觀的設計形式並永久設置，成為天棚拍照打卡地標。

長輩圖 高雄車站

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