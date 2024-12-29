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高鐵南延翻案採高雄路線 屏縣府：屏東端站址從未改變

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東市六塊厝一帶規畫為高鐵特定區一旁正興建屏科實中。記者劉星君／攝影
屏東市六塊厝一帶規畫為高鐵特定區一旁正興建屏科實中。記者劉星君／攝影

高鐵南延屏東行政院昨宣布改採高雄案將進入高雄車站。屏東縣府表示，高鐵延伸對屏東不但能落實交通平權，也是政府打造大南方S科技廊道重要一環；屏東縣立委鍾佳濱說，高鐵應環島規畫、南北延伸，進入屏東、切莫躭擱。立委徐富癸說，交通建設的規畫不是拼樂高，需要複雜技術規畫，尊重專業。

屏東縣府表示，重大交通建設核定經專業評估，交通部核定高鐵延伸屏東，先以服務人口涵蓋較多的地區設站，首先核定設在屏東市六塊厝，後續仍預留延伸潮州規畫，並計畫繼續往東延成為環島快鐵。高鐵延伸對屏東不但能落實交通平權，也是政府打造大南方S科技廊道的重要一環，對屏東未來科技產業發展至關重要。

縣長周春米先前也曾說，高鐵延伸屏東，無論採高雄案或左營案，「屏東端路線及站址從未改變」，設站址在六塊厝，縣府也積極規畫高鐵特定區都市計畫，已於今2024年公告實施，請交通部優先施作高鐵屏東車站及鐵路高架化工程，縮短通車時程，回應鄉親對交通平權期待。

立委鍾佳濱說，當年高鐵路線規畫，首都圈短短22公里有板橋、台北、南港3座班班停的停靠站；反觀到了南部端點，卻僅止於新左營，連高雄市區都不進來，根本就是國民黨重北輕南天龍國狹隘心態。其結果，使得台灣軌道建設，僅止於日治時期鐵路環島布局，高鐵連向南北兩端延伸餘地都不留。試問高鐵南端調度維修廠設在新左營之北有何道理可言？至今，高鐵新左營站仍須空車回送往北赴燕巢，也埋下今天向南延伸路線困境。

「交通建設的規畫不是拼樂高，需要複雜的技術規畫和完成善的評估、安全性考量等，路線的評估應該尊重專業」，立委徐富癸說，接下來他會要求行政院，在合法合規的情況，用最短時間完成工程，身為屏南立委，也一定會確保延伸潮州的可能性能夠實現。

屏東縣 環島 高鐵

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