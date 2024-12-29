高鐵進高雄車站利多 商圈店租可望恢復至往日八成

高雄火車站附近商圈一堆店家張貼「租」、「售」廣告，店租降價六成仍難出租，蕭條近20年之久。在台鐵車站施工陸續完工及高鐵南延政策轉彎效應下，不動產業界觀察，近期可望帶動店租恢復至過去八成水平，新成屋交易價每坪至少翻倍至40萬元，不過接下來還有施工黑暗期，憂喜參半。

高雄鐵路地下化工程2006年正式開工，迄今近20年，行政院長卓榮泰昨宣布高鐵進高雄車站，為高雄車站商圈發展投下震撼彈。

高雄市不動產仲介經紀公會監事會召集人鄭啟峰觀察指出，火車站工程完工，房價上漲本來就指日可待，火車站附近以中古屋市場為主，新成屋推案很少，新成屋在房地產最低迷時開價僅十幾萬元，現在已經漲至20萬元以上，三地集團投資的都更案將興建住宅，每坪至少40萬元，不輸左營高鐵站。

鄭啟峰說，近年中山路、六合路至八德路一帶店面至少關一半以上，每坪租金便宜六成，也就是原本每月店租20萬元降至12萬元還很難租，現在火車站施工陸續完工，租金也會慢慢調回去，可望恢復至八成，未來每坪租金上看2千元，逐步恢復舊日水平。

「高鐵進高雄車站，憂喜參半！」鄭啟峰說，高雄火車站已經施工20幾年，周遭店家飽受施工交通不便之苦，好不容易等到火車站興建完成，若是高鐵要進火車站，大家還能承受接下來8年的施工之苦嗎？