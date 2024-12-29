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高雄斜向停車格「險象環生」 交通局：持續觀察改善

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄市青年一路、青年二路的停車格是斜向停車格，停車時車頭朝道路外側。記者王勇超／攝影
高雄市青年一路、青年二路的停車格是斜向停車格，停車時車頭朝道路外側。記者王勇超／攝影

高雄青年路、七賢路有318格斜向停車格，民眾反映，停車時直接進去很順，但倒車時卻容易有視線死角，「險象環生」。交通局說，當地路側空間較寬，10多年前就規劃斜向停車格，之後會持續觀察並蒐集地方意見做妥適的改善。

高雄市區絕大多數的公有停車格都是順向停車格，但在青年一路、青年二路、及七賢三路，卻是斜向停車格。民眾反映，斜向的停車格停車時很方便，「直接轉彎停進去就好」，但交通繁忙時若要倒車離開停車格，遇到車流時若沒有人幫忙指揮，加上雙方互不相讓，經常險象環生。

青年一路的店家說，附近有國民市場、忠孝夜市及許多家具店，不只來採買的民眾有停車需求，業者也須停車卸貨；最早的停車格是畫成與行車方向垂直，10多年為了降低危險性，才改畫成斜向的停車格。

開早餐店的陳姓男子說，1格順向停車格只能停1輛汽車，若畫成斜向停車格，可以停2輛甚至3輛車；如果把斜向停車格改成順向停車格，會導致停車位大量縮減，反而容易因為找不到停車位而引起民怨。

高雄市議員張博洋說，斜向停車格倒車時雖有風險，但青年路、七賢路對於停車格的需求高，市府應先與地方溝通，取得共識，再進行改善。

交通局說，青年一路與二路共有187格、七賢三路有131格斜向停車格，七賢三路鄰近駁二，青年路是高雄的家具街，兩處都因人潮而有較高的停車需求，加上路側空間較寬，因此從10多年前就畫設斜向停車格，車禍事故發生並無明顯增加，交通局會持續觀察再作改善。

高雄五福路圓環也有斜向停車格，交通局說，因五福圓環改造，機車已可直接穿越五福中華路口，無須繞行外環，外環車流大幅減少，外環主要功能作為停車空間使用，停車格位均維持。

高雄市青年一路、青年二路的停車格是斜向停車格。記者王勇超／攝影
高雄市青年一路、青年二路的停車格是斜向停車格。記者王勇超／攝影
高雄市青年一路、青年二路的停車格是斜向停車格，民眾反映若交通繁忙時要倒車離開，經常險象環生。記者王勇超／攝影
高雄市青年一路、青年二路的停車格是斜向停車格，民眾反映若交通繁忙時要倒車離開，經常險象環生。記者王勇超／攝影

停車格 車位 青年

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