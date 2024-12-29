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屏東王船文化館 明華園「么嘍正傳」大戲開鑼人潮爆滿
屏東縣王船文化館繼開幕首日萬人空巷，28日晚間7點邀請歌仔戲天團明華園戲劇總團演出「么嘍正傳」，由縣長周春米與明華園當家台柱孫翠鳳一同敲鑼，現場吸引爆滿觀眾，為王船文化館開幕慶再度迎來熱潮。
屏東縣王船文化館27日開館，連3天舉辦熱鬧歡慶開幕活動，28日晚間明華園總團於館前封街演出，帶來精彩大戲「么嘍正傳」，由孫翠鳳領銜，集結陳昭賢、陳昭婷、陳子豪、李郁真、晨翎、吳米娜、王婕菱、姜琬宜等歌仔戲新生代強勢登場。
縣長周春米全程觀賞演出，在地鄉親扶老攜幼不畏寒冷熱情參與，現場座無虛席。全劇透過曲折情節，結合時下流行語彙，接軌當今社會，讓台下觀眾看得入神，大呼過癮。
王船文化館開館第一天下午免費開放民眾參觀，許多民眾前往朝聖，尤其開幕三天每天限量販售800個「開館紀念香包御守」，首日更是吸引排隊人龍，發號碼牌一小時內完售。
文化處表示，除了明華園總團演出，結合王船文化館建築外觀戶外夜間光雕秀「信仰的長河」，將迎王、海洋文化透過絢麗光影藝術呈現，讓民眾紛紛用手機留下難得的畫面。12月28日至2025年1月24日推出開幕首月門票優惠，活動詳情，請查詢「屏東縣王船文化館」官方網站及粉絲專頁，或至Instagram搜尋「kingboat.pt」。
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