屏東王船文化館 明華園「么嘍正傳」大戲開鑼人潮爆滿

屏東縣王船文化館繼開幕首日萬人空巷，28日晚間7點邀請歌仔戲天團明華園戲劇總團演出「么嘍正傳」，由縣長周春米與明華園當家台柱孫翠鳳一同敲鑼，現場吸引爆滿觀眾，為王船文化館開幕慶再度迎來熱潮。

屏東縣王船文化館27日開館，連3天舉辦熱鬧歡慶開幕活動，28日晚間明華園總團於館前封街演出，帶來精彩大戲「么嘍正傳」，由孫翠鳳領銜，集結陳昭賢、陳昭婷、陳子豪、李郁真、晨翎、吳米娜、王婕菱、姜琬宜等歌仔戲新生代強勢登場。

縣長周春米全程觀賞演出，在地鄉親扶老攜幼不畏寒冷熱情參與，現場座無虛席。全劇透過曲折情節，結合時下流行語彙，接軌當今社會，讓台下觀眾看得入神，大呼過癮。

王船文化館開館第一天下午免費開放民眾參觀，許多民眾前往朝聖，尤其開幕三天每天限量販售800個「開館紀念香包御守」，首日更是吸引排隊人龍，發號碼牌一小時內完售。