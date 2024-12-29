高雄火車站地下廣場成圓 天棚啟用

高雄火車站地下化，昨天地下廣場成圓、天棚啟用，行政院長卓榮泰、市長陳其邁等嘉賓到場熱鬧「開箱」，不過由於高鐵延伸屏東變更方案，讓高雄車站再陷入施工衝擊。另列為古蹟的台南火車站，啟動修復時不慎損壞導致工程延宕，台鐵公司已委託台南市文資處代辦調查研究，可望啟動修復。

高雄火車站2018年完成地下化，U1層中央及南側部分區域開放營運，續辦理天棚、商業大樓、旅館大樓等工程。2021年完成中博高架橋拆除、帝冠式舊站遷移定位，2022年開通站東路，去年完成站西路通車及商業大樓、旅館大樓，昨開放南北兩側下沉式廣場及天棚。

高雄車站天棚是國內車站中最大無柱設計拱頂桁架，東西向跨距677公尺、南北向跨距340公尺，拱頂挑高23公尺，由79支造型各異的花柱支撐，全部使用1萬1370公噸鋼構，相當於1.5座艾菲爾鐵塔的重量；天棚上栽植約31萬5200株台灣原生植物，民眾可騎單車到天棚上欣賞。卓榮泰指全新風貌的高雄車站，與全世界一流的車站相比毫不遜色。

立委李昆澤說，高雄車站廣場成圓、天棚啟用，但距離整體完工還要3個月到半年；但他們不會催促趕工，希望能優質呈現。

另台南鐵路地下化工程至今年12月進度已達88.21%，預計2026年完工通車；配合鐵路地下化，台南車站也將地下化，施工範圍包括車站地下結構、堂層及月台等部分，目前工程進度約61%，預定2027年10月完工。

不過保留為古蹟的原台南火車站，2017年啟動修復時不慎損壞，導致工程延宕。台鐵公司已委託台南市文資處代辦調查研究，預計於2025年4月完成車站本體，亦即A棟外牆立面的現況調查與修復原則擬定，經文化資產局審查通過後，由台鐵啟動修復，期望現行車站立面的施工圍籬能早日拆除。