屏東王船文化館慶開幕 明華園封街公演座無虛席

屏東縣王船文化館盛大開幕，今天請來歌仔戲天團明華園戲劇總團，在館前封街演出「么嘍正傳」，當家台柱孫翠鳳領銜主演，現場座無虛席，開演前還上演絢麗的光雕秀。

屏東縣王船文化館昨天正式開館，連3天舉辦熱鬧歡慶開幕活動，今晚明華園總團於館前封街演出，光雕秀後上演精彩大戲「么嘍正傳」，由孫翠鳳領銜，集結陳昭賢、陳昭婷、陳子豪、李郁真、晨翎、吳米娜、王婕菱、姜琬宜等歌仔戲新生代強勢登場。

孫翠鳳致詞表示，屏東辦喜事辦到全台都知道，有王船文化館這麼好的地方，全台灣民眾都可以來遊覽，不僅是給在地的禮物，更是給全台的禮物。

屏東縣長周春米向明華園致謝，並與孫翠鳳一同敲鑼，宣布正式開演。「么嘍正傳」全劇透過曲折情節，結合時下流行語彙，接軌當今社會，讓台下觀眾看得入神、大呼過癮。

周春米全程觀賞演出，現場座無虛席，2000名民眾齊聚看戲、王船文化館周遭一片熱鬧。今天氣溫較低，縣府也準備暖暖包發放給參與的民眾。

文化處表示，王船文化館開館第1天下午免費開放民眾參觀，湧入朝聖人潮，尤其開幕3天每天限量販售800個「開館紀念香包御守」，首日吸引排隊人龍，現場發送號碼牌1小時內完售。

文化處指出，結合王船文化館建築外觀的戶外夜間光雕秀「信仰的長河」，將迎王、海洋文化透過絢麗光影藝術呈現，讓民眾紛紛用手機留下難得畫面。

王船文化館從今年12月28日至明年1月24日推出開幕首月門票優惠，更多活動詳情，可查詢「屏東縣王船文化館」官方網站及粉絲專頁，或至Instagram搜尋「kingboat.pt」。