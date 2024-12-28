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高雄三海宮回金門祖廟謁祖 推手是後浦頭女兒許彩鳳

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
在台事業有成的金沙鎮後浦頭女兒許彩鳳，今天偕同三海宮廟團隊與信眾近200人回祖廟慈德宮謁祖，並辦遶境巡安。記者蔡家蓁／攝影
在台事業有成的金沙鎮後浦頭女兒許彩鳳，今天偕同三海宮廟團隊與信眾近200人回祖廟慈德宮謁祖，並辦遶境巡安。記者蔡家蓁／攝影

在高雄從事衛浴、水塔等事業有成的金沙鎮後浦頭女兒許彩鳳，全家篤信村內慈德宮的黃府大王爺，民國47年823砲戰時期跟隨政府舉家遷台時，特別從慈德宮請火分靈，並在高雄燕巢公司所在地興建三海宮供奉，多年來香火鼎盛，今天許彩鳳偕同宮廟團隊與信眾近200人回祖廟慈德宮謁祖，並辦遶境巡安，場面盛大熱鬧。

許彩鳳的母親是後浦頭人，輩份甚高，鄉親見到她都要尊稱「姑婆祖」，許家自遷台後，一直秉持對黃府大王爺的虔誠信仰，起初將分靈供奉於家中，隨後因信徒日益增加，特別建造三海宮。 許彩鳳的夫婿林茂豐也受她影響，成為虔誠的信眾。

金沙鎮代表黃奕焮表示，27年前，許彩鳳辦首次大規模返鄉謁祖，帶領300多名信眾與陣頭回祖廟，盛況空前，多年來，她數次返鄉，除了祈求神明保佑外，每次也都會捐贈12萬元香油錢，與購買大量的壽桃供品，並將供品全數分送給村內家戶，展現對家鄉的關懷與支持。

此次回鄉，許彩鳳一家再度展現慷慨之舉，不僅運送一整貨櫃的物資，包括紫檀神明桌椅、整套供品、大型燈柱、神明鑾轎，並敬獻祖廟「德佑后浦」匾額，據了解，全套的紫檀神明桌椅等物資，活動結束後，將全數捐贈給祖廟。

今天三海宮黃府千歲上午先到金城鎮浯島城隍廟參拜，隨後出發至慈德宮，下午14點多進行全莊遶境巡安，所到之處鞭炮聲不斷，隨行信眾拈香參拜，氣氛熱烈，稍後又在祖廟進行尊駕安座與「宴王」等儀式，融合台灣與金門的宗教特色，其中包括「八家將」及北管表演，吸引眾多民眾觀賞拍照。

據了解，后浦頭慈德宮是縣定古蹟，據載從明代建廟迄今，主祀品德完人黃偉，另供黃府二王爺、黃府三王爺、包公、地藏菩薩、廣澤尊王等神明；其不但具有黃氏宗祠的元素又包容寺廟及佛殿常供奉之神明，讓地方文史工作者稱奇。

三海宮今天下午到祖廟慈德宮謁祖，慈德宮內擺放著整套神明桌椅與供品，都是許彩鳳從台灣特別裝貨櫃運回。記者蔡家蓁／攝影
三海宮今天下午到祖廟慈德宮謁祖，慈德宮內擺放著整套神明桌椅與供品，都是許彩鳳從台灣特別裝貨櫃運回。記者蔡家蓁／攝影
高雄燕巢的三海宮今天下午到祖廟慈德宮謁祖，帶來台灣原汁原味的「八家將」陣頭，吸引民眾搶拍。記者蔡家蓁／攝影
高雄燕巢的三海宮今天下午到祖廟慈德宮謁祖，帶來台灣原汁原味的「八家將」陣頭，吸引民眾搶拍。記者蔡家蓁／攝影
高雄燕巢的三海宮今天下午到祖廟慈德宮謁祖，「報馬仔」在廟前稟告。記者蔡家蓁／攝影
高雄燕巢的三海宮今天下午到祖廟慈德宮謁祖，「報馬仔」在廟前稟告。記者蔡家蓁／攝影
高雄燕巢的三海宮今天下午到祖廟慈德宮謁祖，並辦遶境巡安，小朋友也抬著神輦加入，相當可愛。記者蔡家蓁／攝影
高雄燕巢的三海宮今天下午到祖廟慈德宮謁祖，並辦遶境巡安，小朋友也抬著神輦加入，相當可愛。記者蔡家蓁／攝影
高雄燕巢的三海宮今天下午到祖廟慈德宮謁祖，並辦遶境巡安，縣議員王國代（左）全程參與。記者蔡家蓁／攝影
高雄燕巢的三海宮今天下午到祖廟慈德宮謁祖，並辦遶境巡安，縣議員王國代（左）全程參與。記者蔡家蓁／攝影
來自高雄市燕巢的三海宮今天下午到祖廟慈德宮謁祖，並辦遶境巡安，場面盛大熱鬧。記者蔡家蓁／攝影
來自高雄市燕巢的三海宮今天下午到祖廟慈德宮謁祖，並辦遶境巡安，場面盛大熱鬧。記者蔡家蓁／攝影

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