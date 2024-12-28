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高捷三多商圈站商場開幕 站內廊道結合賣店空間

中央社／ 高雄28日電

高雄捷運與墨凡公司再次攜手，在高捷紅線R8三多商圈站內打造「参DUO商場」複合式商場，今天正式開幕。高捷首次將站內廊道結合賣店空間，將空間最大化。

高捷今天在三多站舉辦開幕活動，空間突破既定形式的框架，透過「橘、黃、綠」色彩詮釋不同區域服務，打造地方性主題商場，以「搭個捷運就變美了！」概念，聚集多元品牌店、個性單品店，打造小資主題、輕鬆選物的複合式商場。

高捷表示，繼2022年7月高捷美麗島站「墨凡．美麗島商場」開幕，以「城市中心休憩站」為概念，打造首座高捷站內美食商圈。去年12月雙方一同開箱R11高雄車站「高雄駅一番街」商場，在新開放的樓層面積，引進ACG電玩選物與多樣化餐飲選擇。

高捷與墨凡商場今天在三多商圈站一起為商場揭幕，集結各種服務體驗，主打平價親民時尚，讓小資民眾體驗到捷運站內最便利的服務。

高捷公司董事長楊岳崑表示，商場供學生、小資族多元平價又時尚的購物選擇，希望為市民帶來更多創新、便捷的購物空間，讓捷運站不只是通勤的站點，更是城市生活的一部分。

高捷說明，R11高雄車站廣場完工啟用，捷運站內北側站體多了1300多坪商業空間，目前已有廠商表達高度興趣，楊岳崑也看好處未來發展願景，期待後續從R8一路串連到R11的捷運空間，升級引入各種特色店家。

高捷 高雄捷運

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