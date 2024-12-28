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台鐵高雄機廠貨車工場 規劃變身親子遊樂園區

中央社／ 高雄28日電

為活化遷建的台鐵高雄機廠，高市府工務局規劃將現有的廠區內的貨車工廠改造為親子遊樂園區，採一半戶外一半室內設計，成為高雄首座半室內親子遊戲場。

高雄機廠位在鳳山區、苓雅區及前鎮區交界處，占地約1.5萬平方公尺，建築高度約15公尺，原為台鐵南部最大客貨車維修廠區。因鐵路地下化及臨港線停駛，2021年完成遷建。為加速廠區內貨車工廠活化利用，工務局啟動「高雄親子遊樂園區建置計畫」。

「台鐵高雄機廠-高雄親子遊樂園區開闢工程」說明會今天在中正高工舉行，由工務局長楊欽富主持，邀請地方民意代表及里長、周邊國小及幼兒園、公民團體及市民等共同討論，期盼提供更具特色、更豐富有趣及更完善的半室內親子遊樂空間。

楊欽富說，擬將建築物屋頂原有的石棉瓦拆除後設置太陽能光電板，採一半戶外、一半室內設計，將是高雄第一座半室內親子遊戲場。

為保留歷史記憶，外觀採「修舊如舊」原則，保有舊廠建物風格及鐵道紋理，並將台鐵機廠內部設施活化再利用，原有門型天車改造為遊戲網繩懸吊裝置，軌道紋理改造為人力台車，將篷守車及客車車廂改造為賣店及休憩區，結合歷史導覽面板等打造鐵道歷史教育區。

公園處公園工程科說明，高雄親子遊樂園區採分齡設計，除了2到5歲幼齡、5到12歲的學齡遊戲設施外，其餘都無使用年齡限制，且全區免費，搭配鄰近輕軌凱旋武昌站很便利，大小朋友都能在園區內盡情遊戲。

在地鐵道歷史文化團體，如打狗文史協會、台灣交通文化資產保存學會，建議保留原有台鐵紋理如移車台，並活用機械裝置，提供民眾互動體驗；跑酷、pump track相關專業團體建議，設計上應考量安全性；森林城市協會建議引入文創產業如鐵道博物館、藝文展場規劃等帶來收益。

台鐵 親子 遊樂園

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