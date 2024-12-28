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高雄車站廣場天棚 啟用命名「高雄綠之丘」

中央社／ 高雄28日電

高雄車站廣場及天棚今天正式啟用，並命名「高雄綠之丘」。高雄市長陳其邁感性地說，車站是高雄人凝聚感情的起點，感謝這20年來為這座偉大城市努力過的人。

高雄車站廣場及天棚今天正式啟用，陳其邁陪同行政院長卓榮泰、交通部長陳世凱及多位民意代表共同見證歷史性時刻。卓榮泰、陳其邁等人在鐵道局導引下，進行簽燈儀式及天棚巡禮，瞭望高雄車站帝冠式歷史建築及周遭風景，並揭曉天棚命名結果「高雄綠之丘」。

陳其邁表示，高雄車站承載高雄人的情感，一代又一代高雄市民的回憶與情感連結，新車站不僅延續這些珍貴歷史記憶，更展現高雄未來無限潛力。他向過去多年支持工程的周邊居民與工程人員致上深深謝意。

陳其邁說，20年來高雄進步很多，但唯一沒變的是高雄市民對這座城市感情，而車站是高雄人凝聚感情的起點，感謝這20年來為這座偉大城市努力過的人，包括前行政院長謝長廷、蘇貞昌、陳菊及所有辛苦的工程人員。

陳其邁特別提及，在鐵路地下化期間，地方財政無法負擔，謝長廷任內支持經費分攤改為中央75%、地方25%；陳菊任內籌措經費，從綠園道設計到高架橋拆除，各項困難工作，中央到地方，不分黨派、不分藍綠，感謝所有人努力。

陳其邁感慨表示，當年40歲時擔任代理市長，中央核定經費公文就是他批准，如今20年過去，許多地方大型建設仍需中央支持，包含龐大預算、艱難工程等，強調財劃法仍有討論空間，未來高雄車站整體周邊發展市府也提出「大都更計劃」，盼與中央共同攜手讓城市再現繁華。

依高市府資料，交通部與高雄市政府攜手推動「高雄車站周邊大都更計畫」，通盤檢討車站周邊土地使用，藉由國公有土地開發引入民間投資，重塑高雄車站成為南高雄的成長核心，與新左營車站形成高雄雙核心車站特區，共同帶動周邊地區繁榮發展。

針對車站與周邊行人連結不足問題，市府建議規劃多條地下連通道以跨越建國、九如、站東及站西路，並規劃地下街串聯周邊商圈，提升人流與商業機會。

同時，為迎接湧入人潮，市府協助台鐵完成南側地下停車場準備工作，停車場預計農曆年前2025年1月20日正式啟用，提供669個汽車停車位、253個機車停車位。此外，新高雄車站將成為南台灣重要交通樞紐，串聯捷運、公車與YouBike等多元大眾運輸系統，提供便捷轉乘體驗。

陳其邁 高雄車站

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