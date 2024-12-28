影／國民黨130周年黨慶 朱立倫金門切蛋糕表揚資深黨員

為慶祝建黨130周年，中國國民黨金門縣黨部今天舉辦「建黨130週年黨慶暨表揚大會」，活動由金門縣黨部主委陳玉珍主持，國民黨主席朱立倫特別跨海來參加，會中頒發榮譽狀給資深黨員共445位，包括黨齡達70年、60年者，最後在場黨員一起高唱生日快樂歌、並合切蛋糕，氣氛溫馨熱烈。

朱立倫今天偕同國民黨副秘書長江俊霆到場參與，與包括縣議會議長洪允典、國民黨組發會副主委吳興邦、縣議員王國代、金城鎮長李誠智、各鄉鎮長及民意代表、商界與工會領袖、黨員等400餘人共同歡慶黨慶。

活動由金門縣銀髮族協會的熱舞開場，展現國民黨在時代轉變中的活力與新氣象，隨後，全體與會者起立高唱國歌，齊聲表達對中華民國的熱愛，場面感人。

陳玉珍在致詞時感謝所有資深黨員和基層黨務幹部的支持與努力，相信只要大家團結一致，一定能迎回民心重返執政；陳玉珍也跟大家報告最近在立法院的戰果，包括大法官、考試委員的審查與同意權行使，以及立院黨團所提的財劃法修正案、選罷法修正案以憲法訴訟案。

陳玉珍表示，她將繼續向中央爭取地區建設經費，雖然自己衝撞得滿身傷，也被民進黨立委提告多件官司，但為了金門這塊土地，希望大家繼續給予支持，讓她能將金門戰鬥精神繼續發揚光大。

朱立倫特別推崇陳玉珍在立法院的表現，與所有黨籍立委團結並結合友黨同志，一起完成包括修正《選罷法》，要求罷免案連署需附身分證，避免過去偽造與抄寫情況的重演；《憲法訴訟法》提高違憲裁定門檻，從原本大法官簡單多數改為至少9席通過，以確保重要議題符合社會公平正義與民意。

對於《財劃法》修正案，朱立倫強調其歷史意義，他說，過去25年來，稅收分配不合理使地方財政困窘，修法後中央與地方的分配比例從75:25調整為65:35，地方縣市將增加3700億元財源，有助於各地改善老舊校舍、修繕道路、興建公園及提升托育和老人福利設施。他批評民進黨反對這項修法，卻又聲稱地方資源不足，認為這是對地方自治的忽視與中央的財政自私。

朱立倫呼籲，中央政府應善用超收的稅收，不應貪圖私房錢，而應將資金合理分配給地方，讓縣市政府有足夠資源進行基礎建設，造福全民。