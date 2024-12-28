影／澎湖跨海大橋「大行軍」 逆風推動冬季觀光旅遊
澎湖跨海大橋今天有場「大行軍」活動，吸引超過1300名民眾熱情參加，場面壯觀。由於澎湖受東北季風影響，冬季旅遊變淡季，澎湖縣長陳光復參加這場活動，希望推展澎湖冬季觀光旅遊。
陳光復與澎湖縣副議長藍凱元共同為這場「澎湖大行軍，逆風向前行」活動鳴槍，帶民眾邁步走過跨海大橋，要展現澎湖堅毅不拔的「三點水精神」。
陳光復表示，澎湖擁有美麗海灣和自然景觀，是推動地方觀光旅遊的重要基石，說「強勁的東北季風不僅是澎湖的特色，更是冬季旅遊的亮點」，帶給遊客、鄉親不一樣的旅遊體驗，選定富含軍事遺址的西嶼鄉，推展澎湖冬季觀光旅遊，可體驗澎湖冬季的獨特魅力，讓退伍老兵、軍事愛好者和遊客有一場難忘且有意義的歲末活動。
澎湖縣旅遊處表示，縣府為呼應秋冬軍事主題活動，規畫敬軍優惠方案，只要持有相關軍人身分證、退伍令、榮民證等證件，可享有合作店家消費優惠，讓冬天到澎湖旅行也能精彩走訪戰地史蹟。
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