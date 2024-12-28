高雄車站廣場成圓天棚啟用 卓榮泰：周邊大都更

交通部鐵道局今天舉辦「高雄新車站廣場成圓天棚啟用典禮」，行政院長卓榮泰表示，經過近20年施工，高雄迎來新車站，將全面規劃旅館與商辦等，高雄將進入「大都更」時代。

卓榮泰致詞時表示，高雄車站今天辦喜事，這是高雄市民和歷屆高雄市長所累積下來的禮物。高雄車站從1986年起就開始規劃改建、鐵路地下化，從前高雄市長吳敦義開始，歷屆市長持續規劃，「沒有歷屆市政府的努力，今天就沒有辦法承接這樣的新年賀禮。」

此外，卓榮泰也選在高雄車站，宣布高鐵南延屏東路線將採取進入台鐵高雄車站的「高雄方案」，他說，交通部歷經半年蒐集各層級意見後，最後決定採取「高雄方案」，後續將儘速展開規劃。

卓榮泰強調，未來高雄車站不只是一條線或一個點，高雄車站周遭將邁入「大都更時代」，結合周邊捷運、輕軌、商旅、商辦，將會全面規劃，高雄車站未來不只是交通樞紐，也將成城市的靈魂。

高雄市長陳其邁說，高雄車站周邊發展將成為城市進步的重要基石，期待中央和地方繼續攜手合作，推動「高雄車站周邊大都更計畫」，打造成南台灣的核心城市，帶動區域經濟發展。

啟用儀式後，卓榮泰、陳其邁、交通部長陳世凱等人一同步上天棚，遠眺城市中軸線；鐵道局現場宣布，天棚命名為「高雄綠之丘」。

鐵道局表示，高雄車站民國107年鐵路地下化啟用，開放U1層中央及南側部分區域營運後，繼續辦理第2階段天棚、商業大樓、旅館大樓等工程，於110年完成中博高架橋拆除、帝冠式舊站遷移定位，111年完成站東路開通，112年完成站西路通車及商業大樓、旅館大樓，今天再開放南北兩側下沉式廣場及天棚。

鐵道局指出，高雄車站與舊站融合，下沉式廣場今日成圓開放，廣場上方造型以模組化雲朵天花，展現高雄晴朗天空意象，而天棚是國內車站最大無柱設計拱頂桁架，東西向跨距677公尺、南北向跨距340公尺，挑高拱頂23公尺，由79支造型各異的花柱支撐，全部共使用1萬1370公噸鋼構，相當於1.5座艾菲爾鐵塔的重量。