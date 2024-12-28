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高雄偏遠地區福音 甲仙區衛生所遠距醫療門診啟用

中央社／ 高雄28日電

甲仙區衛生所遠距醫療門診12月正式啟動，除結合高雄長庚皮膚專科醫師、遠距儀器，並導入高雄榮總微型化遠端視訊診療系統進行遠距會診，提供便捷且高效能遠距醫療服務。

高雄市政府衛生局今天提供接受遠端視訊診療成功患者案例，婦人長期有下肢癢、脫屑及色素沉著皮膚不適困擾。在甲仙區缺乏皮膚專科醫師，經多次在當地診所看診接受藥物治療，症狀始終未能明顯改善，讓婦人備感苦惱與心情沮喪。

婦人得知衛生所12月起提供遠距醫療門診服務，前往衛生所門診就醫，並透過現場門診與高雄長庚醫院皮膚科醫師連線會診後，診斷為罕見皮膚病「類澱粉沉積症」，開立藥膏與藥物使用，同時教導正確用藥後緩解症狀。讓患者感到衛生所這項醫療服務，是偏遠地區市民福音。

衛生局表示，從民國112年10月起爭取高雄市偏遠地區遠距醫療納入健保給付服務範疇，在今年8月27日中央健保署核定公告實施，經由高雄長庚醫院無償提供遠距醫療儀器進行視訊診療，解決偏遠地區就醫距離及時間障礙，無需長途跋涉，在地就能直接與專業醫師進行諮詢，達成照護偏遠地區民眾醫療平權。

高雄長庚醫院也強調，遠端視訊診療為未來醫療服務發展趨勢，能有效突破地理限制，打造偏遠地區零距離醫療科技服務模式，讓更多偏遠居民享有高品質醫療服務。醫學中心將繼續與各地方衛生所合作，進一步推動遠距醫療普及，為更多市民帶來便利服務。

即日起甲仙區衛生所皮膚科、眼科遠距醫療採預約制，開放一般民眾或糖尿病民眾有眼疾就醫需求者，提供每月1次眼科遠距醫療門診；另結合甲仙社區長照機構住民、居家失能者，或一般民眾有罹患皮膚病就醫需求者，提供每月1次皮膚科遠距門診服務。有遠距就醫需求民眾可電洽07-6751029甲仙區衛生所諮詢與預約。

衛生所 遠距 醫師

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