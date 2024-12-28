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利用國小設公共停車場 澎湖馬公國小停車場今啟用
澎湖縣政府利用國小校園興建地下停車場，今天馬公國小地下停車場啟用，中興國小地下停車場也將在12月30日開放停車。居民反映，2座地下停車場啟用後，可以緩解馬公市區的停車需求。
澎湖縣長陳光復今天主持馬公國小地下停車場啟用典禮，表示充滿喜悅和感恩的心；3年多來為紓解馬公停車問題，感謝師生與居民的包容，與建設處及包商的努力，讓這個過年，將改善北辰市場和馬公國小周遭停車問題。
馬公國小地下停車場在學校操場，鄰近北辰市場，今天啟用後，成為澎湖最大的地下停車場，可提供516格汽車車位和和118格機車位，30日啟用的中興國小地下停車場，有347格汽車停車位及98格機車位。
這2座國小地下車場是澎湖縣政府為整頓市區交通，爭取總經費8億多元，興建馬公國小地下停車場及操場，又爭取交通部前瞻基礎建設計畫與縣府自籌經費，共5億多元建中興國小地下停車場，分別於2021年3月、5月動工。停車場採用全智慧化管理系統，具智能尋車、智慧停車引導、雲端監視控管、無現金支付機制功能。
為建這2座校園停車場，2022年澎湖縣長選舉前，曾引發前縣長賴峰偉和現任縣長陳光復，為建設總經費問題和是誰爭取建設，出現一番口水爭鬥，興建期間並令國小的環境一度陷入黑暗期。
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