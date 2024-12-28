高雄新車站廣場成圓天棚啟用 卓揆：可比擬世界一流車站

交通部鐵道局今天舉辦台鐵高雄新車站的廣場成圓及天篷啟用典禮，行政院長卓榮泰、高雄市長陳其邁及多位高雄在地立委、議員共同出席，開箱佈滿2700片雲朵天花的壯闊廣場，禮揭曉天篷命名為「高雄綠之丘」。卓榮泰說，全新風貌的高雄車站，與全世界一流的車站相比毫不遜色。

高雄車站與舊站融合，象徵著百年來四代車站之傳承，開闊大氣的下沉式廣場於今日成圓開放，廣場上方造型以模組化雲朵天花，展現高雄晴朗天空意象，通透的視野。

卓榮泰說，高雄車站歷經20多年鐵路立體化工程，今天以全新風貌，集文化、商旅、交通轉運、市民休閒等多功能及藝術性意象呈現，是最漂亮、最宏觀的車站，與全世界一流的車站相比毫不遜色。

高雄市陳其邁市長說，鐵道局團隊歷經20餘年無私付出，克服種種困難，為高雄市打造一座如此美麗又多功能的車站。同時他也對對交通部提出建議，由雙方繼續合作共同推動高雄車站周邊大都更計畫及立體連通。

立法委員李昆澤說，高雄鐵路地下化，是一段打拚的故事，當初的鐵路地下化，其實從三民與鳳山的正義路，到左營、鼓山交界的葆禎路，「只有這一段而已」，他與陳其邁認為要全線推動，當初推動的方向是從鳳山到楠梓，可惜後來定案成為左營方案、高雄方案及鳳山專案，今天是高雄新車站廣場成圓、天篷啟用，距離完工還要3個月到半年；他感謝市府及不分黨派的立委，一起為高雄打拚。

高雄車站的天棚是國內車站最大無柱設計拱頂桁架，東西向跨距677公尺、南北向跨距340公尺，挑高拱頂23公尺，由79支造型各異的花柱支撐，全部共使用1萬1370公噸鋼構，相當於1.5座艾菲爾鐵塔的重量。

天棚之上佔地1萬7500平方公尺，栽植灌木地被約31萬5200株，全部以台灣原生種植物為主，天棚植栽景觀有五大區主題，可讓騎乘自行車及遊憩的民眾在天棚上有車站大公園的感受，跨站的天棚更可為轉乘公車及國道客運的旅客遮風避雨，提供更好的轉乘體驗。