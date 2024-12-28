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高雄新車站廣場成圓天棚啟用 卓揆：可比擬世界一流車站

聯合報／ 記者王勇超王昭月／高雄即時報導
行政院長卓榮泰今天上午出席台鐵高雄新車站的廣場成圓及天篷啟用典禮。記者劉學聖／攝影
行政院長卓榮泰今天上午出席台鐵高雄新車站的廣場成圓及天篷啟用典禮。記者劉學聖／攝影

交通部鐵道局今天舉辦台鐵高雄新車站的廣場成圓及天篷啟用典禮，行政院長卓榮泰、高雄市長陳其邁及多位高雄在地立委、議員共同出席，開箱佈滿2700片雲朵天花的壯闊廣場，禮揭曉天篷命名為「高雄綠之丘」。卓榮泰說，全新風貌的高雄車站，與全世界一流的車站相比毫不遜色。

高雄車站與舊站融合，象徵著百年來四代車站之傳承，開闊大氣的下沉式廣場於今日成圓開放，廣場上方造型以模組化雲朵天花，展現高雄晴朗天空意象，通透的視野。

卓榮泰說，高雄車站歷經20多年鐵路立體化工程，今天以全新風貌，集文化、商旅、交通轉運、市民休閒等多功能及藝術性意象呈現，是最漂亮、最宏觀的車站，與全世界一流的車站相比毫不遜色。

高雄市陳其邁市長說，鐵道局團隊歷經20餘年無私付出，克服種種困難，為高雄市打造一座如此美麗又多功能的車站。同時他也對對交通部提出建議，由雙方繼續合作共同推動高雄車站周邊大都更計畫及立體連通。

立法委員李昆澤說，高雄鐵路地下化，是一段打拚的故事，當初的鐵路地下化，其實從三民與鳳山的正義路，到左營、鼓山交界的葆禎路，「只有這一段而已」，他與陳其邁認為要全線推動，當初推動的方向是從鳳山到楠梓，可惜後來定案成為左營方案、高雄方案及鳳山專案，今天是高雄新車站廣場成圓、天篷啟用，距離完工還要3個月到半年；他感謝市府及不分黨派的立委，一起為高雄打拚。

高雄車站的天棚是國內車站最大無柱設計拱頂桁架，東西向跨距677公尺、南北向跨距340公尺，挑高拱頂23公尺，由79支造型各異的花柱支撐，全部共使用1萬1370公噸鋼構，相當於1.5座艾菲爾鐵塔的重量。

天棚之上佔地1萬7500平方公尺，栽植灌木地被約31萬5200株，全部以台灣原生種植物為主，天棚植栽景觀有五大區主題，可讓騎乘自行車及遊憩的民眾在天棚上有車站大公園的感受，跨站的天棚更可為轉乘公車及國道客運的旅客遮風避雨，提供更好的轉乘體驗。

鐵道局表示，高雄車站2018年鐵路地下化啟用，開放U1層中央及南側部分區域營運後，繼續辦理第二階段天棚、商業大樓、旅館大樓等工程，2021年完成中博高架橋拆除、帝冠式舊站遷移定位，2022年完成站東路開通，2023年完成站西路通車及商業大樓、旅館大樓，今天再開放南北兩側下沉式廣場及天棚，使民眾優先享受高雄車站下沉廣場空間及天棚綠意廊道。後續將進行地下停車場、周邊連絡通道及部分平面植栽工作，使高雄車站更為便利。

行政院長卓榮泰今天上午出席台鐵高雄新車站的廣場成圓及天篷啟用典禮。記者劉學聖／攝影
行政院長卓榮泰今天上午出席台鐵高雄新車站的廣場成圓及天篷啟用典禮。記者劉學聖／攝影
行政院長卓榮泰今天上午出席台鐵高雄新車站的廣場成圓及天篷啟用典禮。記者劉學聖／攝影
行政院長卓榮泰今天上午出席台鐵高雄新車站的廣場成圓及天篷啟用典禮。記者劉學聖／攝影
高雄車站的天棚是國內車站最大無柱設計拱頂桁架，部共使用1萬1370公噸鋼構，相當於1.5座艾菲爾鐵塔的重量。記者劉學聖／攝影
高雄車站的天棚是國內車站最大無柱設計拱頂桁架，部共使用1萬1370公噸鋼構，相當於1.5座艾菲爾鐵塔的重量。記者劉學聖／攝影
交通部鐵道局今天舉辦台鐵高雄新車站的廣場成圓及天篷啟用典禮。記者劉學聖／攝影
交通部鐵道局今天舉辦台鐵高雄新車站的廣場成圓及天篷啟用典禮。記者劉學聖／攝影

卓榮泰 鐵道 高雄車站

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