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高鐵南延確定進高雄車站 居民店家憂喜參半

聯合報／ 記者王勇超王昭月／高雄即時報導
行政院長卓榮泰今天上午出席台鐵高雄新車站廣場成圓天棚啟用典禮。記者劉學聖／攝影
行政院長卓榮泰今天上午出席台鐵高雄新車站廣場成圓天棚啟用典禮。記者劉學聖／攝影

高雄方案高鐵將進市區，高雄車站周邊商圈及居民喜憂參半，擔心施工衝擊及交通黑暗期再延長數年，商圈復振力道更加疲弱。民代擔心高鐵重演過去高雄車站太慢招商的問題，呼籲在施工前期就應一併處理招商及都市計畫。

高鐵南延的高雄方案，是指高鐵沿著台鐵的高雄鐵路地下化旁路廊，地下化進入高雄車站，再往東延伸到屏東六塊厝，全長約28.8公里，2018年時預計總經費需1217億元。

交通部原本在2019年選擇高鐵延伸屏東採左營方案，路線從高鐵左營站以北分岔，以高架往東延伸至屏東六塊厝。但今年7月，交通部突釋出高鐵延伸屏東將重新評估高雄方案訊息，引發高雄車站周邊的商圈、居民疑慮。

交通部鐵道局後續舉辦2場論壇與5場說明會，強調左營案有安全問題與調度瓶頸，高雄案則可與台鐵高雄車站、高雄捷運共構，有助城區發展。

近期外界認為中央屬意高雄案，但台鐵在內等相關單位在記者詢問時，都不願正面證實，直到行政院長卓榮泰在今天出席台鐵高雄車站的天蓬啟用典禮，在致詞時終於公布，高鐵南延採取高雄案。

長明商圈促進會理事長盧澤榮說，高鐵進入高雄車站，將可促成都市更新，高雄車站的旅客可以分流，但居民、商圈的店家會擔心施工期間太長、導致交通黑暗期，希望市府要求中央要施工要快速且謹慎，減少對地方的影響。

高雄市議員許采蓁說，市民期待利用高鐵進高雄車站的機會，重新帶動南高雄發展，但高雄站前的明挖範圍最大，是否不影響中華、民族路的交通令人擔心，另外過去高雄車站太慢進行招商及都市計劃，導致車站完工也沒有馬上帶動周邊的問題，也希望不要發生在高鐵上，應該在施工前期就一併處理招商及都市計畫。

立委許智傑說，今天對高雄人來說是雙喜臨門，高雄車站新面貌登場、高鐵延伸高雄車站有助南高雄的發展，他再次拜託行政院長卓榮泰，一起規劃高鐵鳳山站，期待未來工程可以順利推動，帶動高雄三核心、交通觀光更便捷。

行政院長卓榮泰今天上午出席台鐵高雄新車站廣場成圓天棚啟用典禮。記者劉學聖／攝影
行政院長卓榮泰今天上午出席台鐵高雄新車站廣場成圓天棚啟用典禮。記者劉學聖／攝影
台鐵高雄新車站的天棚除作為地下化車站在平面的遮蔽，頂部還規劃為行人、單車可通過的通道，串接東、西兩側綠廊。記者劉學聖／攝影
台鐵高雄新車站的天棚除作為地下化車站在平面的遮蔽，頂部還規劃為行人、單車可通過的通道，串接東、西兩側綠廊。記者劉學聖／攝影

屏東 高鐵 高雄車站

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