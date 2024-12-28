卓揆宣布高鐵南延採高雄方案 周春米：加速動工

行政院長卓榮泰今日宣布高鐵將從左營站進到高雄車站，再到進入屏東六塊厝站，方案底定。屏東縣長周春米也在臉書表達開心，並表示屏東的主張就是加速動工、加速施作，交通部務必優先施作高鐵屏東車站及鐵路高架化工程，讓高鐵早日到屏東。

周春米臉書寫道，屏東的主張就是加速動工、加速施作，完備南方大矽谷計畫，串連南高屏科技產業鏈。她指出，高鐵屏東端路線及站址從未改變，因此拜託交通部務必優先施作高鐵屏東車站及鐵路高架化工程，讓高鐵早日通車到屏東，未來也預留往潮州延伸的規畫。

周春米表示，屏東各項建設未來要銜接高鐵主動脈，縣府規畫屏東高鐵特定區都市計畫，已於今年8月公告第一階段實施，計畫總面積307公頃，包括屏東科學園區、屏東科技產業園區擴區、屏科實驗高級中學皆已動工，屏東國際棒球場12月30日動土，周邊道路明年初動土，打造屏東下世代新都心。