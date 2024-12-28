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強烈冷氣團來襲 屏縣啟動街友度冬措施

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
社會處與同民間團體提供禦寒物資給街友。圖／縣府提供
社會處與同民間團體提供禦寒物資給街友。圖／縣府提供

強烈冷氣團來襲，屏東縣遊民收容所啟動低溫措施，提供禦寒物資、發放住宿券，鼓勵街友入住旅館度過寒冬。縣府表示，屏東市康定街15-1號設有遊民收容所流星家園，每日皆有發放餐食、定期提供日常生活用品，有需求的街友可以前來。

屏東縣政府社會處統計，12月以來屏東縣遊民收容所已提供214份熱食、禦寒物資310人次，並開設遊民收容所提供避寒安置服務。另為提高街友安置意願讓街友在寒冬之際能有一處溫暖處所，與旅館合作已提供24人次避寒安置服務。

不過部分街友因移動不便且擔心離開露宿地點後個人物品會不見，不願接受避寒安置，社工人員加強至露宿地點關懷與提供禦寒物資，透過訪視觀察街友的精神和身體狀況，並確保有足夠的保暖衣物。

另外入冬以來，許多善心人士和團體自發性關懷街友，陸續發放棉被、熱食等物資，不過因發放時間過於集中，造成資源浪費情形；縣府社會處呼籲社會大眾、慈善單位可以以社會處為平台，經社工人員評估個別街友需求後提供物資。

縣府表示，設立在屏東市康定街15-1號的遊民收容所流星家園，街友只要有生活上的困難都可以來求助；民眾若要捐助或發放愛心物資，為有效的發放避免物資重疊，也可洽遊民收容所流星家園，使物資和善心能發揮更大的效益。

遊民收容所社工至公墓訪視街友。圖／縣府提供
遊民收容所社工至公墓訪視街友。圖／縣府提供
社會處冬至為街友準備湯圓。圖／縣府提供
社會處冬至為街友準備湯圓。圖／縣府提供

屏東縣政府 街友 遊民

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