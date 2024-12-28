聽新聞
0:00 / 0:00
蘭嶼鄉長補選4人角逐 無政黨提名全靠自己的能力
蘭嶼鄉長前鄉長謝胡源上月病逝，縣府依地方制度法辦理補選，明年2月15日投票。日前完成登記作業，共4人角逐參選，無政黨提名人。當地人士說，蘭嶼選舉不看顏色或黨派，選的是個人能力。
縣選委會表示，蘭嶼鄉長補選公告參選人登記從24日至26日止，共有4人登記參選，分別是夏曼威廉斯、黃天德、吳清美及周孋珠，2月4日公告候選人名單、2月5日至14日辦理公辦政見、2月15日投開票。
55歲的夏曼威廉斯（男）為蘭嶼國小校長；58歲的黃天德（男）為前縣議員；58歲的吳清美（女）為卑南鄉機要秘書；48歲的周孋珠則為蘭嶼鄉公所前機要秘書。4人都為無黨籍身分參選。
據了解，蘭嶼鄉從前鄉長、現任議員、鄉代到村長選舉全都無黨籍勝選，藍綠或其他政黨光環不再是優勢。這次鄉長補選4人都為無黨籍身分參選，無政黨提名人。
熟悉蘭嶼選舉的當地人士說，過去蘭嶼大小選舉本來就不太看顏色或政黨派系，看的是個人能力和家族關係，能力不到就絕對不會選你，加上教育水平提升及自主意識抬頭，選舉投票就不太會受外部影響。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言