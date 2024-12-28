蘭嶼鄉長補選4人角逐 無政黨提名全靠自己的能力

蘭嶼鄉長前鄉長謝胡源上月病逝，縣府依地方制度法辦理補選，明年2月15日投票。日前完成登記作業，共4人角逐參選，無政黨提名人。當地人士說，蘭嶼選舉不看顏色或黨派，選的是個人能力。

縣選委會表示，蘭嶼鄉長補選公告參選人登記從24日至26日止，共有4人登記參選，分別是夏曼威廉斯、黃天德、吳清美及周孋珠，2月4日公告候選人名單、2月5日至14日辦理公辦政見、2月15日投開票。

55歲的夏曼威廉斯（男）為蘭嶼國小校長；58歲的黃天德（男）為前縣議員；58歲的吳清美（女）為卑南鄉機要秘書；48歲的周孋珠則為蘭嶼鄉公所前機要秘書。4人都為無黨籍身分參選。

據了解，蘭嶼鄉從前鄉長、現任議員、鄉代到村長選舉全都無黨籍勝選，藍綠或其他政黨光環不再是優勢。這次鄉長補選4人都為無黨籍身分參選，無政黨提名人。