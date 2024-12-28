快訊

北檢不滿柯文哲交保提抗告 高院分案審理中…柯3種可能結果曝光

16歲憑《殉情記》奪金球獎！「最美茱麗葉」奧莉薇亞荷離世

高雄女子陳屍商務旅館 今中午未退房房務開門嚇壞

聽新聞
0:00 / 0:00

影／陳玉珍談2026參選縣長態度低調 強調做好當下的事

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
國民黨立委陳玉珍今天在金門參與建黨130週年活動，感謝黨員對她的長期支持。記者蔡家蓁／攝影
國民黨立委陳玉珍今天在金門參與建黨130週年活動，感謝黨員對她的長期支持。記者蔡家蓁／攝影

國民黨立委陳玉珍今天在金門參與建黨130週年活動，面對媒體詢問是否參選2026年金門縣長，她態度低調，表示目前專注於現有工作，並強調對金門有整體藍圖與規劃，但認為「努力就會成功」，一切水到渠成即可。

針對日前立法院肢體衝突事件，民進黨五位女立委提告陳玉珍，對此陳回應，「雖千萬人吾往矣。」她認為，自己所做的是正確的事、是對的事、且是對全民有利的事情，她會勇往直前，當然要「任謗任怨」；她尊重民進黨立委提告的權益，但不改堅持立場，並強調會繼續為民眾爭取更多利益。

當記者提問是否有在討論2026金門縣長選舉佈局，中央黨部會不會徵召陳玉珍參選一事，朱立倫表示，現階段黨籍民代要做的事，不論是地方民代或是立法委員，重要的是專注於經營地方，為民眾爭取福利與建設，對於2026佈局要先全力做好當下的事情；他並肯定陳玉珍是國民黨「最強戰神」，不論是擔任立委、地方黨部主委都會全力以赴。

對於2026選縣長的部分，陳玉珍則說，她只想把現在工作做好，她對金門有整體的藍圖跟規劃，最重要是，在每一個職位上，我們做好每一個階段這個角色，她認為，「努力就會成功，一如水到自然渠成」。

國民黨立委陳玉珍今天在金門參與建黨130週年活動，面對媒體詢問是否參選2026年金門縣長，她態度低調，表示目前專注於現有工作，並強調對金門有整體藍圖與規劃，但認為「努力就會成功」，一切水到渠成即可。記者蔡家蓁／攝影
國民黨立委陳玉珍今天在金門參與建黨130週年活動，面對媒體詢問是否參選2026年金門縣長，她態度低調，表示目前專注於現有工作，並強調對金門有整體藍圖與規劃，但認為「努力就會成功」，一切水到渠成即可。記者蔡家蓁／攝影
國民黨立委陳玉珍今天在金門參與建黨130週年活動，她帶領與會人員高唱國歌。記者蔡家蓁／攝影
國民黨立委陳玉珍今天在金門參與建黨130週年活動，她帶領與會人員高唱國歌。記者蔡家蓁／攝影

國民黨 金門 陳玉珍

延伸閱讀

影／朱立倫在金門國民黨130年黨慶 談柯文哲籲：司法公正

立法院爆肢體衝突 綠委提告陳玉珍傷害罪

「金門坦克」受傷照吸兩千則留言 陳玉珍就醫照斷層：全身上下都瘀青

牽制住藍第一波攻勢 范雲：陳玉珍比鎮暴警察更不文明

相關新聞

卓揆宣布高鐵南延採高雄方案 周春米：加速動工

行政院長卓榮泰今日宣布高鐵將從左營站進到高雄車站，再到進入屏東六塊厝站，方案底定。屏東縣長周春米也在臉書表達開心，並表示...

高鐵南延確定進高雄車站 居民店家憂喜參半

高雄方案高鐵將進市區，高雄車站周邊商圈及居民喜憂參半，擔心施工衝擊及交通黑暗期再延長數年，商圈復振力道更加疲弱。民代擔心...

強烈冷氣團來襲 屏縣啟動街友度冬措施

強烈冷氣團來襲，屏東縣遊民收容所啟動低溫措施，提供禦寒物資、發放住宿券，鼓勵街友入住旅館度過寒冬。縣府表示，屏東市康定街...

蘭嶼鄉長補選4人角逐 無政黨提名全靠自己的能力

蘭嶼鄉長前鄉長謝胡源上月病逝，縣府依地方制度法辦理補選，明年2月15日投票。日前完成登記作業，共4人角逐參選，無政黨提名...

影／陳玉珍談2026參選縣長態度低調 強調做好當下的事

國民黨立委陳玉珍今天在金門參與建黨130週年活動，面對媒體詢問是否參選2026年金門縣長，她態度低調，表示目前專注於現有...

高雄跨年晚會設交管 沒汽車停車位車輛只出不進

高雄市跨年晚會今年在高雄夢時代廣場舉行，另義大世界也舉辦跨年煙火秀。高雄市警局從12月31日下午3時起，分三階段管制交通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。