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高雄跨年晚會設交管 沒汽車停車位車輛只出不進

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
高雄跨年晚會設交管措施，沒汽車停車位、車輛只出不進。本報資料照片
高雄跨年晚會設交管措施，沒汽車停車位、車輛只出不進。本報資料照片

高雄市跨年晚會今年在高雄夢時代廣場舉行，另義大世界也舉辦跨年煙火秀。高雄市警局從12月31日下午3時起，分三階段管制交通，夢時代廣場周邊，將不提供汽車停車。

高雄市警交通大隊表示，高雄夢時代廣場跨年晚會，自12月31日下午3時起至元旦凌晨2時止，三階段交通管制範圍，包含復興三路以南、舊凱旋四路以北、中山三路以西、成功二路以東，管制區內全面禁止車輛通行或停放車輛。

警方表示，夢時代會場周邊沒提供汽車停車位，只在中山路與光華路口、光華路與健塑路口、舊凱旋路北側、新凱旋路兩側、新光停車場、高軟園區等6處設機車臨時停車場，管制區會加強違規拖吊，民眾前往會場可多利用捷運、輕軌、接駁公車等大眾運輸工具。

義大世界舉辦「2025紫耀義大，義享同樂」跨年煙火秀，12月31日晚間8時起管制交通，並管制汽車只出不進，晚間11時起，也管制機車只出不進。

警方表示，配合交管措施，當天下午6時起，仁武高中校區及民營榮晟停車場開放免費停車，並在水管路與中正路口全聯仁武水管店前，設置免費接駁點，提供免費接駁專車前往會場，活動結束後，在義大世界第一停車場設置接駁轉運站，提供民眾搭乘接駁專車。

高雄市警局呼籲，參加跨年活動的民眾應保持耐心，配合交管人員的交通管制措施，相關跨年活動交通資訊，可查看高雄市政府交通局官網「跨年專區」

義大世界 跨年晚會 高雄市

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