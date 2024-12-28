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高雄循環園區說明會 大林蒲居民喊先遷村再開發

聯合報／ 記者郭韋綺宋原彰／高雄報導
高雄小港區大林蒲居民昨天訴求，遷村計畫與新材料循環園區開發案應脫鉤。記者郭韋綺／攝影
高雄小港區大林蒲居民昨天訴求，遷村計畫與新材料循環園區開發案應脫鉤。記者郭韋綺／攝影

高雄大林蒲長年受空氣汙染，已不適合人居，8年前啟動遷村計畫，遷走後的土地約300公頃，將由經濟部規畫開發新材料循環產業園區，昨晚經濟部長郭智輝親赴大林蒲舉行環評說明會。大林蒲居民一早則搶先訴求「先遷村、再開發」，要求遷村與開發案脫鉤。

經濟部回應，新材料循環園區環評作業後續將辦範疇界定、環境調查約需1年，現勘公聽會，續送環境部審查等時程至少1年半，昨晚說明會主要收集居民意見納入環評報告書。未來園區規畫與遷村計畫將同步辦理，環評期間會持續調查遷村及安置意願，實質遷村安置後，新材料園區才動工。

搶在經濟部開說明會前，在地環團一早就集結表達訴求，台灣要健康婆婆爸爸媽媽團協會理事長洪秀菊說，小港大林蒲、邦坑、鳳鼻頭3里在工業煙囪包圍下飽受空汙，居民血液普遍有重金屬成分，健康受威脅，約94%居民同意遷村，沒想到經濟部卻把遷村案與循環產業園區開發案綁一起，聲稱環評通過才啟動遷村，但環評曠日廢時，居民何時才能呼吸一口新鮮空氣，政府根本是詐騙集團。

金煙囪文化協進會發言人陳玉西說，2019年居民即說，遷村與開發是兩碼事，市府陪經濟部開4次說明會，難道沒聽見市民心聲？高雄健康空氣行動聯盟理事長黃義英說，政府一再承諾遷村前不再有開發案，本月11日卻火速通過七接環評！

議員陳麗娜指循環園區可能規畫成電子科技業廢料循環處理場，屬高汙染產業，環評門檻很高，將大林蒲遷村經費掛在循環園區開發案計畫裡，令人質疑經濟部與高市府根本挾持居民遷村渴望，想讓環評輕騎過關。

材料 環評

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