快訊

創刊16年！親子天下將從紙本「畢業」 2025年轉型數位內容

永豐金娶京城銀！總交易規模599億 每股出價53.89元

高雄實地演練跨年突發事件 增醫護站升級安全防護

中央社／ 高雄27日電

「2025高雄跨年晚會」31日將在高雄夢時代旁舉行，市府今晚進行實地實兵演練，模擬突發事件。市府表示，今年規劃十字型經濟通道、增加醫護站及救護車數量等，升級安全防護。

高市府透過新聞稿表示，為強化跨年晚會活動安全，晚間6時30分舉辦突發事件實兵演練，副秘書長張家興擔任指揮官，率領新聞、警察、消防、衛生、交通、捷運等局處，模擬突發狀況。

市府表示，演練模擬情境包含疏散、急救等，各參與單位均能順利完成任務。副市長李懷仁指示，演練雖順利完成，各單位仍應嚴陣以待，確保跨年活動安全無虞。

市府指出，「高雄跨年晚會」為年度高雄指標性大型活動，卡司、煙火精彩可期，向來吸引大量人潮，為確保活動安全，今年除規劃十字型通道、增加醫護站及救護車數量，更規劃時代大道旁「夢時代二期」空地為緊急疏散及群眾容留區域，防止踩踏事件發生，全面升級安全防護。

為模擬真實狀況，符合活動舉辦時天色狀況，高市府選擇在晚間辦理演練，布設緊急出口、照明燈車，確保活動場域燈光充足，動線清晰；場域內緊急通道預先完成架設，實作疏散、傷患後送動線；現場也配置防衝撞措施、緊急通道安全護欄、擴音器、強光手電筒等設備。

警方將在事前及當日加強巡邏、監控與部署防踩踏小組警力，重要路口設大型警備車及改道牌面，防堵恐攻衝撞，並結合空拍機攔截器，干擾未經申准的空拍機。

主辦單位也提醒，場域設置8站醫護站、5站服務台，皆配有夜間發光醒目標示，活動場域非封閉空間，也保留空地作為疏散區域，如發生緊急事件，請依循場域內疏散方向指標，配合工作人員指示移動。

空拍機 跨年晚會

延伸閱讀

迎跨年倒數！萊爾富拆門迎戰 信義商圈門市增10倍人力與商品

迎跨年 電信三雄動員數千人及數千基地台全面迎戰

高雄中區扶輪盃青少棒邀請賽落幕 大仁國中逆轉封王

輝達總部落腳高雄有望？ 郭智輝給出答案

相關新聞

高雄大林蒲轉作新材料循環產業園區 居民要求加速遷村

高雄大林蒲地區將規劃作「新材料循環產業園區」，原區住戶將遷村。經濟部今晚舉辦園區第二階段環評說明會，經濟部長郭智輝出席，...

高雄中區扶輪盃青少棒邀請賽落幕 大仁國中逆轉封王

因疫情中斷5年的高雄中區扶輪盃青少棒邀請賽今年復辦，為期5天在立德棒球場及陽明棒球場兩地開打，全台16支國中勁旅同場競技...

金門嚨口堡保存推動 縣長陳福海率團會勘允諾全面規劃

縣議員董森堡近日在議會總質詢提及嚨口堡的歷史意義，要求縣府啟動文化資產保存評估，金門縣長陳福海今日偕同文化局、地政局及金...

金門家扶募集年菜還缺20萬 盼各界慨捐助弱勢家庭圍爐

每逢農曆春節前夕，金門家扶中心都會發起「募集年菜」活動，為扶助的弱勢兒童及家庭籌措除夕團圓餐，讓他們也能在佳節中感受到溫...

影／高雄產業園區說明會登場 大林蒲居民訴求先遷村再開發

高雄小港區大林蒲長年受空氣汙染，已不適合人居，8年前啟動遷村計畫，遷走後的土地約300公頃，將由經濟部規畫開發新材料循環...

防跨年「原子筆之亂」踩踏意外重演！高雄演練危安處理

高雄市去年在夢時代跨年晚會上，發生有男子拿出「原子筆」被誤認是刀械，頓時造成民眾恐慌、奔跑四散，踩踏事件釀10多人受傷，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。