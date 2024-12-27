高雄實地演練跨年突發事件 增醫護站升級安全防護

「2025高雄跨年晚會」31日將在高雄夢時代旁舉行，市府今晚進行實地實兵演練，模擬突發事件。市府表示，今年規劃十字型經濟通道、增加醫護站及救護車數量等，升級安全防護。

高市府透過新聞稿表示，為強化跨年晚會活動安全，晚間6時30分舉辦突發事件實兵演練，副秘書長張家興擔任指揮官，率領新聞、警察、消防、衛生、交通、捷運等局處，模擬突發狀況。

市府表示，演練模擬情境包含疏散、急救等，各參與單位均能順利完成任務。副市長李懷仁指示，演練雖順利完成，各單位仍應嚴陣以待，確保跨年活動安全無虞。

市府指出，「高雄跨年晚會」為年度高雄指標性大型活動，卡司、煙火精彩可期，向來吸引大量人潮，為確保活動安全，今年除規劃十字型通道、增加醫護站及救護車數量，更規劃時代大道旁「夢時代二期」空地為緊急疏散及群眾容留區域，防止踩踏事件發生，全面升級安全防護。

為模擬真實狀況，符合活動舉辦時天色狀況，高市府選擇在晚間辦理演練，布設緊急出口、照明燈車，確保活動場域燈光充足，動線清晰；場域內緊急通道預先完成架設，實作疏散、傷患後送動線；現場也配置防衝撞措施、緊急通道安全護欄、擴音器、強光手電筒等設備。

警方將在事前及當日加強巡邏、監控與部署防踩踏小組警力，重要路口設大型警備車及改道牌面，防堵恐攻衝撞，並結合空拍機攔截器，干擾未經申准的空拍機。

主辦單位也提醒，場域設置8站醫護站、5站服務台，皆配有夜間發光醒目標示，活動場域非封閉空間，也保留空地作為疏散區域，如發生緊急事件，請依循場域內疏散方向指標，配合工作人員指示移動。