高雄大林蒲轉作新材料循環產業園區 居民要求加速遷村

高雄大林蒲地區將規劃作「新材料循環產業園區」，原區住戶將遷村。經濟部今晚舉辦園區第二階段環評說明會，經濟部長郭智輝出席，當地百名住戶到場發表意見，多數人高舉「加速遷村」紙條，要求政府訂定遷村期限，不讓居民空等，大林蒲計畫應與循環園區脫鉤。郭智輝承諾「加快遷村速度」，環評程序也會加快進行。

目前新材料循環產業園區二街環評目前進入舉辦公開說明會階段，之後將舉辦範疇界定會、撰寫評估書初稿、辦理現勘公聽會後，評估書送至環境部審查，通過後才能將評估書定稿；民眾表示，在地都已經忍受不了空汙和環境污染，要求訂定遷村完成期限，不要讓當地居民空等，大林蒲遷村專案計畫應與循環園區脫鉤。

世居在大林蒲地區、台灣要健康婆婆爸爸媽媽團協會理事長洪秀菊指出，小港區大林蒲、邦坑、鳳鼻頭3里在重工業煙囪包圍下，長年被空汙侵害，經濟部卻將大林蒲遷村與新材料循環產業園區綁一起，聲稱環評通過後才會啟動遷村，環評曠日廢時，要居民等到何時才能呼吸一口新鮮空氣，痛批政府是「詐騙集團」，要求專案辦理大林蒲遷村。

郭智輝當場承諾「加快遷村速度」；經濟部產業園區管理局長楊伯耕則表示，環評是規定程序，時間須達1年以上，二階環評預計耗時2年，完成後才能將大林蒲地區變更為工業區，但他強調「遷村會列為第一優先、加速進行，環評程序還是要持續」，說明會後開始調查，就能將計劃書送至環境部，速度就會加快。

經濟部回應，新材料循環園區環評作業後續將辦理範疇界定、環境調查約需1年，和舉辦現勘公聽會，續送環境部審查，整體時程上至少需1年半至2年，本次說明會主要為收集居民意見，後續會納入環境影響評估報告書，並與高市府持續討論妥善處理。