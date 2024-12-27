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高雄中區扶輪盃青少棒邀請賽落幕 大仁國中逆轉封王

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
因疫情中斷5年的高雄中區扶輪盃青少棒邀請賽今年復辦，最後決賽由高雄地主大仁國中在冠亞軍戰大逆轉。圖／高雄中區扶輪盃提供
因疫情中斷5年的高雄中區扶輪盃青少棒邀請賽今年復辦，最後決賽由高雄地主大仁國中在冠亞軍戰大逆轉。圖／高雄中區扶輪盃提供

疫情中斷5年的高雄中區扶輪盃青少棒邀請賽今年復辦，為期5天在立德棒球場及陽明棒球場兩地開打，全台16支國中勁旅同場競技，最後決賽由高雄地主大仁國中在冠亞軍戰大逆轉，克服落後6分的劣勢，以10比9氣走南投縣中興國中，將冠軍杯留在高雄，台南市崇明國中、高雄市忠孝國中分則獲三、四名。

高雄中區扶輪社社長柯仁得表示，小球員們藉由場上的實戰累積經驗，找出自己不足的地方，希望所有選手在比賽結束後帶著祝福回到學校，未來球賽也會一年接一年辦下去。

高雄中區扶輪社成立於1984年，社員來自各界菁英，1990年代即開始邀請日本姊妹社舉辦棒球友誼賽，1998年在社長蔣順田任內，正式創辦第一屆高雄中區扶輪盃台日青少年棒球錦標賽，自此成為社內每年最重要的活動，直到新冠疫情爆發才被迫中斷。有感於世界12強棒球賽又一次掀起棒球熱，其中國家隊的球員如隊長陳傑憲、黃子鵬、張政禹、李凱威及教練林岳平等，以及多位仍在職棒界的選手，國中階段都曾奔馳於高雄中區扶輪盃的賽場上，現任高雄中區扶輪社社長柯仁得與社友決定今年度恢復舉辦第24屆賽事，並擴大規模邀請全國青少棒16支強隊共襄盛舉，讓棒球薪火繼續傳承下去，為台灣棒球盡一份心力。

高雄中區扶輪社社長柯仁得（左）頒發打擊獎。圖／高雄中區扶輪盃提供
高雄中區扶輪社社長柯仁得（左）頒發打擊獎。圖／高雄中區扶輪盃提供

南投縣 棒球場 疫情

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