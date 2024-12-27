高雄中區扶輪盃青少棒邀請賽落幕 大仁國中逆轉封王

因疫情中斷5年的高雄中區扶輪盃青少棒邀請賽今年復辦，為期5天在立德棒球場及陽明棒球場兩地開打，全台16支國中勁旅同場競技，最後決賽由高雄地主大仁國中在冠亞軍戰大逆轉，克服落後6分的劣勢，以10比9氣走南投縣中興國中，將冠軍杯留在高雄，台南市崇明國中、高雄市忠孝國中分則獲三、四名。

高雄中區扶輪社社長柯仁得表示，小球員們藉由場上的實戰累積經驗，找出自己不足的地方，希望所有選手在比賽結束後帶著祝福回到學校，未來球賽也會一年接一年辦下去。